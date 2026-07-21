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Учасники єврокубків зможуть офіційно переносити свої матчі в Чемпіонаті України з футболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Учасники єврокубків зможуть офіційно переносити свої матчі в Чемпіонаті України з футболу
«Динамо» вже стартувало у єврокубках і подолало перший раунд відбору Ліги Європи
фото: ФК Динамо

У сезоні 2026/27 Україну в єврокубках представлятимуть «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ і «Полісся»

Українська асоціація футболу (УАФ) внесла зміни до регламенту УПЛ на сезон 2026/27, передбачивши нові правила перенесення матчів для клубів, які виступають у єврокубках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Тепер у виняткових випадках, пов’язаних з участю в турнірах під егідою УЄФА, клуб зможе ініціювати перенесення матчу туру на резервну дату, яка не входить у рамки відповідного туру.

Для цього необхідно подати офіційний запит до Дирекції УПЛ не пізніше ніж за сім календарних днів до дати проведення зустрічі. Рішення ухвалюватиметься з урахуванням календаря змагань, наявності резервних дат та інтересів офіційного мовника. При цьому кількість таких перенесень буде обмежена.

У сезоні 2026/27 Україну в єврокубках представлятимуть чотири клуби – «Шахтар», «Динамо», ЛНЗ і «Полісся». Динамівці вже стартували у відборі Ліги Європи і пройшли у першому раунді румунську «Університатю Клуж».

Крім того, оновлений регламент уточнює правила проведення матчів на інших стадіонах. Тепер клуби зобов’язані грати на основному та резервному стадіонах, заявлених під час атестації, а проведення матчу на іншій арені допускається лише у разі форс-мажорних обставин або участі команди в єврокубках за умови попереднього узгодження з Комітетом з питань стадіонів та безпеки проведення змагань, а також Дирекцією УПЛ.

Нагадаємо, що УАФ офіційно затвердила оновлений регламент чемпіонату України сезону 2026/27. Однією з головних змін стали нові правила щодо ліміту на легіонерів. Відтепер, якщо на полі одночасно перебуває хоча б один футболіст із громадянством країни Європейського Союзу, команда зможе використовувати до восьми легіонерів за умови, що на полі перебуватимуть щонайменше три українські гравці.

Якщо ж у складі немає жодного футболіста з паспортом країни ЄС, клуб, як і раніше, зобов’язаний одночасно випускати на поле щонайменше чотирьох українців.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» УПЛ ФК «Полісся» Українська асоціація футболу

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