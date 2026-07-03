Помилка чи правильне рішення? ФІФА прокоментувала скасування голу Хорватії у грі з Португалією

На 13-й доданій до другого тайму хвилині гол забив хорват Йошко Гвардіол, проте його арбітр гри скасував через офсайд

Скасування голу збірної Хорватії під час матчу 1/16 фіналу Чемпіонату світу з футболу проти Португалії є правильним рішенням, оскільки офсайд був зафіксований спеціальним датчиком, який вбудований у м'яч. Про це повідомила пресслужба Міжнародної федерації футболу (ФІФА), інформує «Главком».

Збірна Хорватії поступилася Португалії – 1:2. На 13-й доданій до другого тайму хвилині гол забив Йошко Гвардіол, проте його арбітр гри скасував через офсайд.

«Згідно з даними, наданими технологією Connected Ball Technology, вбудованою в офіційний м'яч Чемпіонату світу, було доведено, що гравець збірної Хорватії Ігор Матанович здійснив контакт з м'ячем перед голом, що дозволило судді правильно визначити офсайд і скасувати гол. Датчики, розміщені всередині м'яча, здатні визначати будь-який дотик, що надає суддям безпрецедентний обсяг даних для ухвалення швидких та точних рішень», – зазначає ФІФА.

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

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Нагадаємо, раніше стала відома перша пара 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу.

У 1/16 фіналу збірна Марокко у серії пенальті обіграла команду Нідерландів та у 1/8 фіналу зустрінеться з одними з господарів турніру – Канадою.

Зустріч Канада – Марокко відбудеться 4 липня у Х'юстоні (США).

Збірна Канади на останніх хвилинах основного часу вирвала перемогу у Південної Африки в матчі 1/16 фіналу на Чемпіонаті світу 2026.

На 90+2-й хвилині Стівен Еуштакіу підхопив м'яч поблизу штрафного майданчика та потужним ударом низом у лівий кут прошив голкіпера, принісши Канаді таку бажану перемогу. Після цього південноафриканці вже не встигли відповісти, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Канади з рахунком 1:0.

Як повідомлялося, Бразилія дотиснула Японію і вийшла в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026.