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Гравець збірної Англії отримав травму під час святкування перемоги у 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Гравець збірної Англії отримав травму під час святкування перемоги у 1/8 фіналу Чемпіонату світу
Хендерсон спробував перестрибнути через рекламні щити та невдало впав
фото: Getty Images

Англія з рахунком 3:2 обіграла Мексику у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу

Футболіст збірної Англії Джордан Хендерсон отримав травму під час святкування перемоги у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу з командою Мексики та залишив поле на ношах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Sun.

Англія з рахунком 3:2 обіграла Мексику у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу.

Після фінального свистка англійці підійшли до трибун із уболівальниками. Хендерсон намагався перестрибнути через рекламні щити та невдало впав. Футболісту була потрібна екстрена медична допомога, і його забрали на ношах.

«Хендерсон просто впав. Думаю, з ним усе гаразд», – заявив нападник збірної Англії Гаррі Кейн.

Хендерсон не зіграв у поєдинку з Мексикою, але отримав жовту картку за неспортивну поведінку, перебуваючи на лаві запасних.

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026 Гаррі Кейн

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