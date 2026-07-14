Вже звично для себе, Захарова не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова

Захарова згадала про неонацизм

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова істерично відреагувала на заяву міністра закордонних справ Литви Кястутіса Будріса щодо участі росіян у міжнародних спортивних турнірах. Про це повідомляє «Главком».

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) тимчасово відновив членство Олімпійського комітету Росії (ОКР) в організації, а також рекомендував зняти всі обмеження з російських спортсменів.

Після цього Будріс заявив, що Європейський Союз має домовитися про те, що країни-члени ЄС не проводитимуть спортивних заходів за участю представників Росії та Білорусії.

«Неонацизм у чистому вигляді. Так само вони починали Голокост у ХХ столітті: людям певної національності не можна було перебувати у місцях загального користування, використовувати свою мову чи шрифт, брати участь у різних заходах», – сказала Захарова.

Разом з тим, вже звично для себе, Захарова не навела жодних фактів, які б могли підтвердити її слова.

Нагадаємо, виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) рекомендував зняти обмеження щодо участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

«Виконком Міжнародного олімпійського комітету (МОК) тимчасово скасував заборону на діяльність Олімпійського комітету Росії (ОКР), яка діяла з 12 жовтня 2023 року. Рішення було прийнято після ретельного аналізу, проведеного Комісією з правових питань МОК, враховуючи, що ОКР більше не включає до своїх членів жодних регіональних спортивних організацій на територіях, що підпадають під юрисдикцію Національного олімпійського комітету (НОК) України.

Крім того, ОКР підтвердив, що не проводить і не проводитиме жодної діяльності на цих територіях. Виконком МОК продовжуватиме уважно стежити за ситуацією, пов'язаною з будь-якою діяльністю ОКР на цих територіях, і залишає за собою право вживати будь-яких подальших заходів, якщо вважатиме це за необхідне», – йдеться у повідомленні МОК.

Зазначається, що МОК ухвалить рішення щодо використання російського прапора, гімну, кольорів чи будь-яких розпізнавальних символів на Олімпійських іграх у відповідний час.