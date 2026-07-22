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Аргентинці розкритикували ФІФА за вручення нагород Чемпіонату світу 2026

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Аргентинці розкритикували ФІФА за вручення нагород Чемпіонату світу 2026
Ліонель Мессі був близьким до одразу двох особистих відзнак Чемпіонату світу 2026
фото: Getty Images

Представники аргентинської преси вважали, що ФІФА вкрала у Мессі нагороду

Рішення ФІФА визнати капітана збірної Іспанії Родрі найкращим гравцем Чемпіонату світу 2026 викликало хвилю критики в Аргентині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Metro.

«Образа» Мессі

Після фіналу, в якому іспанці перемогли Аргентину, місцеві ЗМІ та експерти заявили, що нагороду мав отримати Ліонель Мессі. 39-річний аргентинець завершив турнір із вісьмома голами та чотирма результативними передачами, ставши головною рушійною силою команди на шляху до фіналу. Водночас Родрі не відзначився на мундіалі жодним голом чи асистом, хоча був ключовим гравцем збірної Іспанії, яка виграла турнір.

Одним із найгостріших критиків рішення став журналіст TyC Sports Антоніо Серпа. Він сказав: «Рішення віддати «Золотий м'яч» Родрі – це майже образа і повна відсутність чутливості з боку ФІФА. І справа не в тому, що іспанець поганий гравець, а в тому, що Мессі був серцем і душею цього чемпіонату. Якщо критерієм ФІФА є нагородження лише переможців, то Інфантіно та його команді варто нагадати: у футбол виграють забитими голами, а не мільйонами передач у центрі поля. Родрі зробив мільярд пасів, але жоден з них не став гольовим», – заявив Серпа.

У підсумковому голосуванні Ліонель Мессі посів друге місце, а трійку найкращих замкнув нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе.

Питання до перемоги Мбаппе

Окрему дискусію викликало й визначення найкращого бомбардира. У студії BBC колишні нападники збірної Англії Вейн Руні та Алан Ширер закликали ФІФА не враховувати голи, забиті в матчі за третє місце, вважаючи, що саме вони забезпечили Мбаппе перевагу в боротьбі за «Золоту бутсу» проти Ліонеля Мессі.

Одгак навіть без індивідуальної нагороди Мессі отримав компліменти у свій бік. Зокрема, гру аргентинця високо оцінив Златан Ібрагімович. «Мессі тримав цю команду на своїх плечах. У нього були моменти, коли він був людиною, і моменти, коли він був абсолютно неземним», – сказав швед в ефірі Fox Sports.

Нагадаємо, Іспанія здобула одразу три індивідуальні нагороди Чемпіонату світу. Родрі отримав «Золотий м'яч» найкращого гравця турніру, Унаї Сімон став володарем «Золотої рукавички» як найкращий воротар, а Пау Кубарсі був визнаний найкращим молодим футболістом. «Золоту бутсу» з десятьма голами здобув Кіліан Мбаппе.

Теги: Іспанія Ліонель Мессі Кіліан Мбаппе Родрі Вейн Руні

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