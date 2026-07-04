Канада – Марокко. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026

Господарі турніру спробують організувати сенсацію

Сьогодні, 4 липня 2026 року, збірна Канади на арені «Ен-Ер-Джі Стедіум» в американському Г'юстоні протистоятиме національній команді Марокко в рамках 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч Канада – Марокко

Шанси «Атлаських левів» на 13:35 4 липня виглядають привабливішими, переконані букмекери GGBET. На ймовірний успіх канадців запропоновано коефіцієнт 9,89. Натомість на потенційну перемогу збірної Марокко закладено кеф 1,12. На нічию в основний час виставлено бал 8,32. Показова ситуація склалася з путівкою в чвертьфінал. Можливий прохід «кленових листків» оцінено кефом 2,82. Зате на місце в наступній стадії для команди Мохамеда Уахбі запропоновано бал 1,40. Тим часом на тотал менше 1,0 закладено коефіцієнт 5,23.

Передматчевий стан команд

«Кенакс» розпочали турнір із нічиєї проти збірної Боснії і Герцеговини (1:1). Форвард Ларін оформив рятівний гол. Потім підопічні Джессі Марша розгромили Катар (6:0). Нападник Джонатан Девід оформив хет-трик, а його заспів підтримали той же Ларін і півзахисник Саліба. Ще один м'яч – автогол хавбека суперників Аль-Маннаї. У фінальному турі групового етапу канадці поступилися збірній Швейцарії (1:2) з голом форварда Проміса Девіда. Перемогу над збірною ПАР (1:0) в 1/16 фіналу Кубка світу приніс хавбек Еустакіо.

«Атлаські леви» на старті групового етапу розійшлися миром із Бразилією (1:1). Забитий м'яч до свого активу записав форвард Сайбарі. Далі марокканці здолали збірну Шотландії (1:0). Голом знову відзначився Сайбарі. У третьому турі підопічні Уахбі здолали Гаїті (4:2). Оборонець Хакімі, бомбардир Сайбарі, нападник Рахімі та півзахисник Яссін оформили забиті м'ячі. У першому раунді плейоф збірна Марокко вибила Нідерланди (1:1, пенальті – 3:2). Центрбек Діоп голом перевів матч в овертайм.

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Історія очних зустрічей

Прийдешній поєдинок стане четвертим для команд. Уперше вони зустрілися в спарингу влітку 1994 року. Той матч завершився внічию (1:1). Наступне рандеву суперників відбулося у 2016 році – марокканці розгромили збірну Канади в товариському матчі (4:0).

Натомість на Мундіалі-2022 команди перетнулися на груповому етапі. Марокко здобуло перемогу (2:1). Забитими м'ячами відзначилися вінгер Зієш і форвард Ен-Несірі. Єдиний гол канадців виявився м'ячем у власні ворота від оборонця магрибців Агерда.

Де дивитися матч Канада – Марокко

Наживо поєдинок покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-відеотрансляція зустрічі має розпочатися о 20:00 за київським часом на каналі «Megogo Футбол 1».