Півзахисник збірної Франції перевершив рекорд Пеле на чемпіонатах світу

Майкл Олісе віддав сім результативних передач на ЧС-2026

Півзахисник збірної Франції Майкл Олісе встановив новий рекорд чемпіонатів світу з футболу за кількістю результативних передач в одному турнірі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Спорт.

До матчу за третє місце на Чемпіонаті світу 2026 Майкл Олісе мав у своєму активі п'ять результативних передач. У грі проти Англії француз двічі асистував Кіліану Мбаппе, який оформив дубль, і довів свій доробок до семи асистів на турнірі.

Друга гольова передача стала для Олісе історичною. Він перевершив рекорд легендарного Пеле, який на Чемпіонаті світу 1970 року віддав шість результативних передач. Бразилець утримував це досягнення протягом 56 років.

Шлях Майкла Олісе до рекорду за асистами на одному ЧС:

Франція – Сенегал – 1 результативна передача

Франція – Ірак – 2 результативні передачі

Франція – Швеція – 2 результативні передачі

Франція – Англія – 2 результативні передачі

Попри історичне досягнення Олісе, збірна Франції завершила чемпіонат світу без медалей. У матчі за третє місце команда Дідьє Дешама поступилася Англії з рахунком 4:6.

Нагадаємо, нападник збірної Франції Кіліан Мбаппе став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу з футболу.

До матчу за третє місце ЧС-2026 Мбаппе та Мессі ділили звання найкращих бомбардирів в історії турніру, маючи по 20 голів. Француз також відставав від аргентинця у боротьбі за «Золоту бутсу» нинішнього мундіалю – перед грою на його рахунку було вісім м'ячів, стільки ж, як і у Мессі.

У поєдинку за третє місце проти Англії Франція зазнала поразки з рахунком 4:6, однак Мбаппе забив два голи. Вони стали для 27-річного нападника 21-м та 22-м на чемпіонатах світу. Таким чином Мбаппе одноосібно очолив список найкращих бомбардирів в історії мундіалів, випередивши Мессі.

До того ж, завдяки двом голам у матчі за третє місце Кіліан Мбаппе не лише став найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів світу, а й увійшов до елітного списку футболістів, які забивали щонайменше 10 м'ячів на одному мундіалі.

Попри рекорд француза, боротьба за історичне досягнення ще не завершена. Ліонель Мессі, який має 20 голів на чемпіонатах світу та вісім м'ячів на цьогорічному мундіалі, може знову очолити обидва рейтинги у фіналі проти Іспанії.

До слова, аналітики визначили фаворита у фіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу. У вирішальному матчі мундіалю зіграють чинні чемпіони Європи Іспанія та чинні чемпіони світу Аргентина. За результатами тисяч симуляцій фаворитом із перевагою в майже 20 відсотків вважають саме Іспанію: її шанси на перемогу оцінюють у 59.5%, тоді як Аргентини – у 40.5%.

Фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться у неділю, 19 липня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.