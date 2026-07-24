Клопп офіційно очолив збірну Німеччини з футболу

Знаменитий тренер вперше працюватиме з національною командою

Юргена Клоппа офіційно призначили на посаду головного тренера збірної Німеччини з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Німецький футбольний союз (DFB).

Деталі співпраці між спеціалістом та DFB не повідомляються. Помічниками Юргена Клоппа у збірній Німеччині стануть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

На посаді головного тренера збірної Німеччини Юрген Клопп замінив Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини з Чемпіонату світу 2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім не змогла переграти збірну Парагваю (1:1, 3:4 по пенальті).

Для Клоппа робота зі збірною Німеччини стане першим тренерським досвідом на рівні національних команд. Раніше він очолював «Майнц», дортмундську «Боруссію» та «Ліверпуль», з яким став переможцем Ліги чемпіонів. Також для Клоппа це перша тренерська робота за два роки. Після відходу з «Ліверпуля» у 2024 році він працював на посаді глобального спортивного директора концерну «Ред Булл».

Дебют Клоппа відбудеться 24 вересня в Амстердамі у матчі Ліги націй проти Нідерландів. За три дні німці зіграють в Аугсбурзі з Грецією, 1 жовтня в Мюнхені приймуть Сербію, а 4 жовтня проведуть виїзний матч проти Греції.

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Нагадаємо, перемовини між Федерацією футболу Італії та Хосепом Гвардіолою щодо призначення головним тренером національної збірної опинилися під загрозою зриву. Італійська сторона готова запропонувати іспанському фахівцеві зарплату близько 10 млн євро на рік. Водночас сам Гвардіола розраховує отримувати майже вдвічі більше.

Окрім фінансового питання, важливу роль відіграють і особисті обставини. Після десяти років роботи в «Манчестер Сіті» 55-річний тренер має намір взяти паузу та присвятити більше часу родині. Саме це вважають головною причиною, через яку тренер не поспішає повертатися до роботи.