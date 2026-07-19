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Клопп підтвердив повернення до тренерської роботи

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Клопп підтвердив повернення до тренерської роботи
Юрген Клопп на порозі нового виклику
фото: EFE

Титулований фахівець готовий до нового розділу кар'єри

Колишній керманич англійського «Ліверпуля» Юрген Клопп невдовзі стане головним тренером збірної Німеччини. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Magenta TV.

Переможець Ліги чемпіонів 2018/19 відновить діяльність на батьківщині. Клопп уперше тренуватиме національну команду. Раніше він працював лише на клубному рівні.

«Ми вже зовсім близькі до того, щоб офіційно оголосити про це. В ідеалі – у найближчі кілька днів», – лаконічно підтвердив призначення 59-річний фахівець.

Клопп узяв паузу в тренерській роботі після звільнення з «Ліверпуля» у травні 2024 року. З того часу він працював консультантом футбольної групи «Ред Булл». Періодично німця пов'язували з призначеннями в провідні європейські клуби на кшталт мадридського «Реала».

На посаді керманича збірної Німеччини Клопп замінить Юліана Нагельсманна. Останній очолив Бундестім у 2023 році. Під його керівництвом національна команда вийшла в чвертьфінал Євро-2024, а на Чемпіонаті світу 2026 безславно вилетіла в 1/16 фіналу.

До слова, володар Кубка Лібертадорес Філіпе Луїс став головним тренером французького «Монако». Бразилець підписав із монегасками контракт на два роки. Він обійняв посаду, що стала вакантною після відставки Себастьяна Поконьйолі.

Нагадаємо, нещодавно ексоборонець іспанської «Барселони» Рафа Маркес офіційно став керманичем збірної Мексики. Він готуватиме національну команду до кваліфікації перед ЧС-2030. Досі він був асистентом головного тренера.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Юрґен Клопп

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