Збірна Грузії з баскетболу втратила одного зі своїх лідерів перед грою з Україною
Сандро Мамукелашвілі не зможе допомогти збірній Грузії в матчах проти України та Іспанії
Один з лідерів збірної Грузії з баскетболу Сандро Мамукелашвілі не допоможе команді в матчі проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Proshuta.basketball.
Сандро Мамукелашвілі не зможе допомогти збірній Грузії в матчах проти України та Іспанії. Форвард кілька днів тому став вільним агентом і, попри інтерес з боку кількох клубів НБА, наразі залишається без команди.
Через відсутність чинного клубного контракту юридично неможливо оформити необхідне страхування, що унеможливлює його участь у складі національної збірної.
Інший гравець збірної Грузії Торніке Шенгелія остаточно доєднався до тренувального процесу команди, який відбувається в Ризі на Xiaomi Arena – наша збірна так само тренується на тій самій арені.
В таборі грузинів 15 гравців, з яких тренерський штаб вибере 12 за день до матчу.
Заявки на матч України і Грузії, який пройде 2 липня, будуть опубліковані сьогодні, 1 липня, протягом дня.
Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
- Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.
У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.
Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.
Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.
Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.
Кваліфікація Чемпіонату світу 2027. Чоловіки
Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)
- Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0
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