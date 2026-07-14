Ванат відновився після травми і повернувся до тренувань у загальній групі «Жирони»

Владислав Ванат не дограв минулий сезон у складі «Жирони» через пошкодження

Українець не грав із початку квітня через травму

Український нападник Владислав Ванат повернувся до тренувань у загальній групі «Жирони». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Жирони».

Минулого тижня форвард займався окремо від групи, відновлюючись після травми. А вже цього понеділка 24-річний українець тренувався разом із іншими гравцями команди.

Ванат отримав травму стегна, через яку не грав із початку квітня. Український форвард провів за каталонців 29 матчів у всіх турнірах, забивши 10 голів і віддавши двох асистів.

«Жирона» вилетіла з Ла Ліги за підсумками минулого сезону. Команда українців Віктора Циганкова, Владислава Ваната та Владислава Крапивцова фінішувала лише 19-ю у турнірній таблиці.

Після вильоту «Жирону» покинув її головний тренер Мічел, який офіційно очолив «Аякс». Новим наставником команди став Кіке Альварес. Також клуб посилився форвардом молодіжної збірної України U-21 Олександром Пищуром.

Нагадаємо, вінгер збірної України Віктор Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційний лист. Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. Віктор зв'язався з «Жироною» через офіційний лист, у якому повідомив про своє бажання.

Циганков обіцяє «Жироні», що зробить усе можливе задля досягнення взаємовигідної угоди. Він поважає чинний контракт і не форсуватиме свій трансфер.