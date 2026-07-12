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Беллінгем розкритикував Тухеля після важкої перемоги над Норвегією на Чемпіонаті світу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Беллінгем розкритикував Тухеля після важкої перемоги над Норвегією на Чемпіонаті світу
Томас Тухель відомий своєю прямолінійністю, яка не завжди подобається гравцям
фото: PA

Лідера «Трьох левів» зачепили слова тренера Англії

Вихід збірної Англії до півфіналу Чемпіонату світу 2026 з футболу після драматичної перемоги над Норвегією (2:1) у Маямі був затьмарений серйозним розколом між головним тренером Томасом Тухелем та ключовим гравцем Джудом Беллінгемом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Independent. 

Різне бачення гри 

Конфлікт спалахнув після того, як Тухель відкрито розкритикував команду, заявивши, що він незадоволений якістю гри, а також назвав її недбалою та технічно слабкою. Він прямо наголосив: «Нам пощастило сьогодні».

Реакція Беллінгема, який став героєм матчу завдяки своєму дублю, була миттєвою та зухвалою. На запитання про слова тренера він відповів уїдливо, натякаючи на обмежений ігровий досвід Тухеля: «Можливо... але, можливо, він не знає, як це – грати в таких умовах проти Голанда, Едегора та інших». Пізніше футболіст публічно висловив підтримку лише гравцям на полі, проігнорувавши внесок тренерського штабу.

Удар по авторитету Тухеля 

Цей обмін репліками став предметом гарячих дискусій. Оглядачі зазначають, що слова Беллінгема можуть бути дуже болючими для Тухеля, для якого тема власної ігрової кар’єри вже ставала причиною напруги в попередніх клубах (зокрема в «Баварії»). Водночас інше джерело припускає, що така «творча» напруга може бути частиною стратегії Тухеля, який раніше використовував схожі методи стратегії push-pull з Неймаром у ПСЖ, аби стимулювати гравців до кращих результатів.

Ситуація виглядає складною, адже збірна Англії зараз суттєво залежить від індивідуального генія Беллінгема, тоді як фізичний стан лідерів, таких як Гаррі Кейн, Деклан Райс та захисників, викликає у Тухеля серйозне занепокоєння. Натомість Беллінгем, відчуваючи себе недоторканним після тріумфу в Маямі, фактично кидає виклик авторитету тренера.

Нагадаємо, що лідер збірної Англії повторив унікальне досягнення Марадони на Чемпіонаті світу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу Гаррі Кейн Томас Тухель Деклан Райс

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