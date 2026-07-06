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Екстренер «Ліверпуля» став кандидатом у тренери збірної Нідерландів – журналіст

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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Екстренер «Ліверпуля» став кандидатом у тренери збірної Нідерландів – журналіст
Арне Слот відкритий до пропозицій
фото: EFE

Фахівець ніколи не працював на рівні національних команд

Колишній керманич англійського «Ліверпуля» Арне Слот поповнив список претендентів на посаду головного тренера нідерландської збірної. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на журналіста Флоріана Плеттенберга.

Місцева федерація нібито вже провела попередні перемовини з фахівцем. Слот став безробітним після минулого сезону. Керівництво мерсисайдців відправило його у відставку після кампанії без трофеїв.

У перший рік на чолі «Ліверпуля» Слот завоював титул англійської Прем'єр-ліги. Раніше нідерландець працював на батьківщині з роттердамським «Феєнордом», АЗ із Алкмара та «Камбуром» із Леувардена. Біля керма «Феєнорда» він став чемпіоном і завоював Кубок Нідерландів.

Посада головного тренера «помаранчевих» стане вакантною 31 липня. Рональд Куман завершить другий період на чолі національної команди. Нідерланди на Чемпіонаті світу 2026 вилетіли в першому раунді плейоф від збірної Марокко (1:1, пенальті – 2:3).

До слова, збірна Еквадору залишилася без головного тренера після вильоту з ЧС-2026. Себастьян Беккасесе пішов із посади після поразки від Мексики (0:2). Він попрацював із національною командою два роки.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Арне Слот

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