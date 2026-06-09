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Збірна Нідерландів зазнала кадрових втрат перед стартом Чемпіонату світу з футболу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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Збірна Нідерландів зазнала кадрових втрат перед стартом Чемпіонату світу з футболу
Юррієн Тімбер не залікував травму і пропустить Чемпіонат світу 2026
фото: Skysports

«Помаранчові» втратили ключового захисника Юррієна Тімбера

Збірна Нідерландів з футболу зіткнулася з кадровими проблемами за кілька днів до старту Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на футбольну федерацію Нідерландів.

Нідерланди втратила захисника лондонського «Арсеналу» Юррієна Тімбера. 24-річний футболіст продовжує відновлення після ушкодження, тому медичний штаб збірної рекомендував не ризикувати його здоров'ям перед Чемпіонатом світу. В активі Тімбера п'ять матчів за збірну Нідерландів у відборі на Чемпіонат світу 2026.

Тімбер вже покинув розташування команди, а до табору «помаранчевих» терміново викликали захисника Лютсарела Гертрейду, який минулий сезон провів у складі англійського «Сандерленда».

Також Нідерланди ризикують втратити воротаря Барта Вербрюггена. Голкіпера нідерландців замінили на 67-й хвилині товариського матчу проти Узбекистану через ушкодження. Наразі ступінь серйозності травми не уточнюється, а його участь у стартових поєдинках мундіалю залишається під питанням.

Вербрюгген, який виступає за англійський «Брайтон», є основним воротарем збірної Нідерландів та одним із найперспективніших голкіперів Європи. На Євро 2024 він став наймолодшим воротарем, який виходив у стартовому складі на Чемпіонаті Європи з 1964 року – на момент турніру йому був лише 21 рік.

Загалом у відборі на ЧС-2026 Вербрюгген зіграв у шести поєдинках, у трьох з яких він не пропускав голів.

На мундіалі Нідерланди зіграють у групі F проти Японії, Швеції і Тунісу. У стартовому матчі на ЧС-2026. Нідерланди зустрінуться з Японією 14 червня.

Нагадаємо, керманич національної команди Норвегії Столе Сольбаккен розніс збірну Шотландії за відмову від контрольного поєдинку. За словами головного тренера скандинавів, відмова «Тартанової армії» стала повною несподіванкою. Більше того, шотландська збірна не сповістила про зміну планів належним чином. Норвежець дорікнув суперникам за брак професіоналізму.

Спаринг між Шотландією і Норвегією був запланований на 9 червня. Контрольний матч мав відбутися на тренувальній базі британської команди в Шарлотті. Скандинави планувала надати ігрову практику футболістам, які досі виходили на поле нечасто.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026

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