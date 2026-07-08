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Календар поєдинків 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Календар поєдинків 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
На Мундіалі настає пора вирішальних матчів
фото: Getty Images

Поєдинки 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 9-11 липня

У середу, 8 липня, на Чемпіонаті світу 2026 завершилися поєдинки 1/8 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Визначилися вісім учасників 1/4 фіналу турніру. Господарі цьогорічного Мундіалю, національні команди США, Канади та Мексики, припинили боротьбу на турнірі.

Наразі у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини, а також найсильніші збірні Європи – Іспанія, Франція та Англія.

Поєдинки 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 9-11 липня.

Календар матчів 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/4 фіналу. Попередній розклад матчів
9 липня 23:00 Франція – Марокко
10 липня 22:00 Іспанія – Бельгія
11 липня 00:00 Норвегія – Англія
11 липня 04:00 Аргентина – Швейцарія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Cup tree provided by Sofascore

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут. 

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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