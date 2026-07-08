Стали відомі всі учасники чвертьфіналу Чемпіонату світу з футболу

Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня

Визначилися всі збірні, які зіграють у 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу. Про це повідомляє «Главком».

Учасники 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Марокко

Франція

Норвегія

Англія

Іспанія

Бельгія

Аргентина

Швейцарія

Також вже відомі всі пари 1/4 фіналу світової першості.

1/4 фіналу Чемпіонату світу

Марокко – Франція

Норвегія – Англія

Іспанія – Бельгія

Аргентина – Швейцарія

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня.

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Перша гра 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026 відбудеться 9 липня: о 23:00 за київським часом свій поєдинок проведуть збірні Франції та Марокко.

Марокко обіграло Канаду у матчі плейоф Чемпіонату світу 2026 з футболу.

У другому таймі Хакімі зі стандарту покотив під удар Унаї, який класним ударом поцілив у кут.

За рахунку 0:1 Канада нічого не могла створити біля воріт суперника, який дуже грамотно захищався. Жодного результату не давали і стандарти. А от марокканці скористались черговим шансом. Стрімку контратаку завершив Унаї, який влучно пробив у верхній кут і оформив дубль. Через кілька хвилин Рахімі міг знімати всі питання, але влучив з-за меж штрафного у поперечину.

Нагадаємо, Франція перемогла Парагвай у напруженому матчі 1/8 Чемпіонату світу 2026.

Вирішальний епізод зустрічі стався на 67-й хвилині. Після того, як Дезіре Дуе увірвався до штрафного майданчика, проти нього порушив правила Густаво Гомес. Спочатку арбітр не призначив пенальті, однак після перегляду VAR змінив своє рішення та вказав на одинадцятиметрову позначку. До м'яча підійшов Кіліан Мбаппе, який холоднокровно пробив у правий нижній кут і відкрив рахунок.