Уперше в історії. Зала слави баскетболу по-особливому вшанувала легендарного баскетболіста

Завдяки ініціативі від Зали слави можна більше дізнатися про шлях топового розігрувальника

Зала слави баскетболу імені Нейсміта вперше в історії відкриє повноцінну виставку, присвячену баскетболісту, який продовжує професійну кар'єру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБА.

Визнання найкращого шутера в історії

Такої честі удостоївся зірковий захисник «Голден Стейт Ворріорз» Стефен Каррі. Експозиція під назвою Stephen Curry: Beyond the Arc («Стефен Каррі: За межами дуги») відкриється 24 липня у музейному комплексі Зали слави в Спрингфілді. Проєкт створено в межах ініціативи The Vault у співпраці з компанією Каррі Thirty Ink.

Виставка розповідатиме не лише про спортивні досягнення 38-річного американця, а й про його діяльність поза баскетболом. Відвідувачі зможуть побачити ігрову форму різних років, чемпіонські артефакти, екіпірування з Олімпійських ігор, архівні відеоматеріали, а також інтерактивні й аудіозони, присвячені ключовим моментам життя та кар'єри Каррі.

У Залі слави наголосили, що це не означає дострокового включення баскетболіста до числа її членів. За чинними правилами гравці можуть бути офіційно введені до Зали слави лише після завершення кар'єри та закінчення встановленого періоду очікування. Організатори назвали експозицію «першим поглядом» на спадщину одного з найвидатніших баскетболістів сучасності.

Реакція Каррі

Сам Каррі зізнався, що сприймає таке визнання з великою вдячністю: «Коли я аналізую свій шлях, я отримую згадки про людей, які вірили в мене, про важку працю за зачиненими дверима та про моменти, які сформували мене на корті й поза ним. Отримати можливість розповісти цю історію у Залі слави, поки я все ще виступаю на професійному рівні – це те, що я сприймаю з величезною відповідальністю та вдячністю. Моя надія полягає в тому, щоб уболівальники, проходячи цю експозицію, відчули радість і мету, які дав мені баскетбол, і, можливо, побачили частинку власного шляху».

Нагадаємо, що брати Стефен та Сет Каррі опинилися у центрі історії: вони вперше в кар'єрі зіграли в одному матчі за одну команду в НБА.