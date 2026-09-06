«Верес» та «Зоря» розійшлися миром у Прем'єр-лізі

Середняки елітного дивізіону не виявили сильнішого

Рівненський «Верес» удома розписав нічию з луганською «Зорею» (1:1) у 5-му турі української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Господарі спробували взяти м'яч під контроль у дебюті. Проте, перший момент створила команда Віктора Скрипника. Це Мачелюк підхопив м'яч після відскоку та поцілив у поперечину з-за меж штрафного.

Натомість «Верес» реалізував фактично першу нагоду забити. Гол прийшов із лівого флангу атаки рівнян. Гонсалвеш виконав навіс у центр штрафного, де Шарай в боротьбі з опонентом головою спрямував м'яч у сітку.

«Зоря» швидко прийшла до тями. Ось Нестеренко перевірив Гороха дальнім ударом. А на 31-й хвилині Глущенко з глибини поля закинув уперед на Єлавіча, який у верховій боротьбі переграв голкіпер рівнян – 1:1.

На старті другої половини хорватський нападник ледь не оформив дубль, та після його удару з рикошетом м'яч опустився на сітку згори. У відповідь Гонсалвеш пробив із лінії штрафного – Сапутін парирував. Згодом Горох витягнув постріл Пердути під поперечину.

Ще по нагоді суперники змарнували на фінальному відрізку. Спершу рівнянин Баран не влучив у рамку після прострілу Александрова. А в доданий арбітром час Юрченко зі штрафного не зміг перехитрити Гороха ударом у воротарський кут.

Підсумкова нічия залишила обидва колективи в середині турнірної таблиці УПЛ. «Зоря» набрала сім очок. «Верес» записав до свого активу п'ять пунктів.

Українська Прем'єр-ліга. П'ятий тур

«Верес» – «Зоря» – 1:1

Голи: Шарай, 22 – Єлавіч, 31

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До слова, одеський «Чорноморець» розписав нічию з «Лівим Берегом» із Києва в УПЛ. Матч завершився без голів. Столичні «лелеки» звели внічию усі поєдинки сезону.

Нагадаємо, кам'янець-подільський «Епіцентр» впевнено переграв «Кудрівку» в Прем'єр-лізі. Форвард Сидун оформив дубль. Натомість хавбек Козак віддав три результативні передачі.