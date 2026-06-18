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Видатний нідерландський футболіст вибачився за вислів «всі японці схожі один на одного»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Видатний нідерландський футболіст вибачився за вислів «всі японці схожі один на одного»
Слова ван дер Варта спровокували скандал
фото: Getty Images

Ван дер Варт: У моїх словах не було расистських чи дискримінаційних намірів

Колишній футболіст збірної Нідерландів Рафаель ван дер Варт вибачився за свій вислів, який він зробив під час обговорення гри Чемпіонату світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Зустріч збірних Японії та Нідерландів завершилася з рахунком 2:2. Під час обговорення епізоду з голом у ворота нідерландців ван дер Варт заявив, що «всі японці схожі один на одного».

«Розумію, що деякі люди вважали мої слова образливими, я щиро жалкую про сказане. Якщо я когось засмутив, приношу вибачення, у мене не було такого наміру.

Я серйозно ставлюся до реакції, яка виникла, і розумію, що слова можуть бути витлумачені по-різному. Тому важливо чітко заявити, що у моїх словах не було расистських чи дискримінаційних намірів», – сказав ван дер Варт.

У другому турі мундіалю збірна Нідерландів 20 червня зіграє зі шведами. Японці 21 червня зустрінуться із командою Тунісу.

Нагадаємо, Шотландія переграла збірну Гаїті на груповому етапі світової першості. Долю поєдинку вирішив один м'яч. У середині першої половини відзначився хавбек Макгінн.

Як повідомлялося, національна команда Бразилії розписала нічию з Марокко в групі Чемпіонату світу. Атлаські леви відкрили рахунок зусиллями форварда Сайбарі. Пентакампеони платени відігралися завдяки голу нападника Вінісіуса.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ЧС-2026 чемпіонат світу

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