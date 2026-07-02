Російські спецслужби затримали «праву руку» олігарха Ротенберга

У Росії затримали Костянтина Махова – керівника одного з найбільших газових проєктів

Костянтина Махова пов’язують із найбільшими проєктами Аркадія Ротенберга, зокрема будівництвом газохімічного комплексу в Усть-Лузі

У Москві затримали Костянтина Махова, якого називають «правою рукою» російського олігарха Аркадія Ротенберга. За попередньою інформацією, затримання відбулося за участі великої кількості бійців спецназу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Махов є головою ради директорів ТОВ «РусХимАльянс», генеральним директором «УК ОЭЗ ППТ «Усть-Луга», «Національної газової групи», «Балтійського хімічного комплексу» та інших структур.

Саме він відповідає за будівництво в Усть-Лузі заводу з виробництва полімерів у межах одного з найбільших газохімічних проєктів регіону. Обсяг інвестицій у цей проєкт оцінюється у 2,7 трлн рублів.

За даними джерела, Махов є топменеджером у більшості найбільших проєктів Ротенберга. «На даний момент це самый близкий к нему человек», – розповів співрозмовник.

За наявною інформацією, затримання Махова відбулося напередодні ввечері. До операції залучили велику кількість спецпризначенців.

Раніше Махов майже десять років обіймав посаду заступника керівника Росавіації. На цій посаді він привернув увагу після весілля у Франції, вартість якого оцінювали у мільйони євро.

У червні 2015 року його весілля відбулося у замку Château Diter на Лазурному березі Франції між Каннами, Сен-Тропе та Монако. На території замку розташовані великий сад з античними римськими скульптурами, три басейни з підігрівом та два вертолітні майданчики. Оренда замку коштувала близько €2 млн. На весіллі були понад 100 гостей.

Нагадаємо, це вже друге за останні два тижні затримання російського топменеджера такого рівня. Басманний суд Москви заарештував на два місяці 75-річного петербурзького бізнесмена Іллю Трабера, якого російські та західні ЗМІ неодноразово називали одним із лідерів Тамбовського організованого злочинного угруповання та давнім знайомим Володимира Путіна.

За інформацією російських ЗМІ, Трабера затримали співробітники центрального апарату ФСБ. Після обшуків у його будинку та офісах бізнесмена доправили до Москви.

За даними слідства, Трабера підозрюють в організації замовного вбивства підприємця та муніципального депутата Олександра Петрова, якого вважали його близьким соратником і «правою рукою». Петров був застрелений снайпером біля власного котеджу в Ленінградській області у жовтні 2020 року. Слідчі вважають, що злочин міг бути пов'язаний із бізнес-конфліктами.

Ілля Трабер відомий як один із найвпливовіших бізнесменів Санкт-Петербурга. Іспанська прокуратура раніше називала його одним із лідерів Тамбовського організованого злочинного угруповання, а російські журналістські розслідування неодноразово повідомляли про його багаторічні зв'язки з Володимиром Путіним, які, за їхніми даними, беруть початок ще з часів роботи нинішнього президента РФ у мерії Санкт-Петербурга.