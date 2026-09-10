«Ювентус» знайшов безкоштовне підсилення на фоні епідемії травм – ЗМІ

Італійський гранд розгляне запрошення досвідченого хавбека

Колишній півзахисник міланського «Інтера» Марцело Брозовіч потрапив до сфери зацікавлень туринського «Ювентуса». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Goal.

«Стара синьйора» звернула увагу на ринок вільних агентів через велику кількість травмованих. Хорват залишається без клубу з літа. Останні три роки він провів в аравійському «Аль-Насрі».

Інтерес до Брозовіча також проявив римський «Лаціо». «Юве» також вивчить альтернативні варіанти – Іва Біссума, Ісмаеля Бенассера й Тангі Ндомбеле. Вони теж наразі залишаються без клубів.

Днями «Ювентус» втратив вінгера Бога орієнтовно на місяць. Раніше керманич туринців Лучано Спаллетті залишився без півзахисників Тюрама та Локателлі, а також нападника Їлдиза. Також у лазареті «б'янконері» перебувають оборонці Кабаль і Камб'язо, хавбеки Маккенні та Сарр, нападник Окатор.

До слова, українець Артем Довбик дебютним голом врятував «Болонью» від третьої поразки поспіль. Форвард вийшов із лави запасних у середині другого тайму матчу проти «Сассуоло». У доданий арбітром час він забив останній м'яч у поєдинку (2:2).

Нагадаємо, міланський «Інтер» підписав історичний контракт із нападником збірної Італії. Франческо Піо Еспозіто пролонгував договір на шість років. Раніше в Серії A угоди обмежували п'ятирічними періодами.