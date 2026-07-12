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Аргентина – Швейцарія: результат гри 1/4 фіналу Чемпіонату світу

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Аргентина – Швейцарія: результат гри 1/4 фіналу Чемпіонату світу
Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці
фото: Getty Images

Аргентина та Швейцарія визначили останнього учасника півфіналу мундіалю

Сьогодні, 12 липня 2026 року, збірні Аргентини та Швейцарії на арені «Ерроугед Стедіум» в американському Канзас-Сіті визначили останнього учасника 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026 року. Про це повідомляє «Главком».

Передматчевий стан команд

Аргентинська збірна на груповому етапі оформила три перемоги в трьох турах. Труднощі почали виникати в плейоф. Спершу в 1/16 фіналу хлопці Скалоні лише в овертаймі дотиснули Кабо-Верде (3:2). Голами відзначилися нападник Мессі та оборонець Лісандро Мартінес. Третій м'яч – автогол оборонця острів'ян Боржеса. А в 1/8 фіналу «альбіселесте» здобули вольову перемогу над збірною Єгипту (3:2). Забиті м'ячі до свого активу записали оборонець Ромеро, той же Мессі та хавбек Фернандес.

Швейцарія набрала сім очок у групі, здобувши дві перемоги за однієї нічиєї. У першому раунді плейоф «червоні хрести» переграли збірну Алжиру (2:0). Голи оформили нападники Емболо та Ндоє. Натомість в 1/8 фіналу команда Якіна не змогла визначити переможця з Колумбією ні в основний, ні в додатковий час. А от у серії одинадцятиметрових влучні удари півзахисника Джаки, форвардів Амдуні та Іттена, вінгера Варгаса забезпечили швейцарцям перемогу (0:0, пенальті – 4:3).

Хід гри

На 10-й хвилині Ліонель Мессі виконав навіс із кутового, а Алексіс Мак Аллістер виграв боротьбу на другому поверсі та точним ударом головою відкрив рахунок.

На 65-й хвилині аргентинський воротар Еміліано Мартінес блискуче врятував свою команду після удару головою Дана Ндоє. Однак уже в наступному епізоді швейцарський вінгер розіграв комбінацію в стінку з Рікардо Родрігесом, увірвався до штрафного й точним ударом низом у дальній кут відновив рівновагу.

Вже за рівного рахунку команда Мурата Якіна залишилася в меншості.

Брель Емболо впав у центрі поля, після чого арбітр спочатку показав жовту картку Леандро Паредесу. Проте після підказки VAR переглянув епізод, скасував своє рішення та покарав самого нападника Швейцарії за симуляцію. Ця жовта картка стала для Емболо другою, тож він достроково залишив поле.

Збірна Аргентини мала кілька моментів, щоб здобути путівку до 1/2 фіналу в основний час, однак не реалізувала їх.

В екстратаймах команда Ліонеля Скалоні все ж реалізувала свою перевагу.

На 112-й хвилині Хуліан Альварес розкішним дальнім ударом поцілив у верхній кут воріт, а на 121-й хвилині, Лаутаро Мартінес у швидкій контратаці встановив остаточний рахунок гри.

Чемпіонат світу 2026. 1/4 фіналу 

Аргентина – Швейцарія 3:1 (1:1)

  • Голи: Мак Аллістер (10), Альварес (112), Мартінес (120+1) – Ндоє (67)

Cup tree provided by Sofascore

Чемпіонат світу проходить у США, Канаді та Мексиці. Турнір, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, що лідер збірної Англії повторив унікальне досягнення Марадони на Чемпіонаті світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат світу ЧС-2026

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