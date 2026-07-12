Джуд у центрі уваги та найгірший актор Швейцарії. Підсумки 1/4 фіналу Чемпіонату світу 2026

На турнірі визначилася четвірка претендентів на медалі

На Мундіалі-2026 відгриміли поєдинки 1/4 фіналу. Підсумки чвертьфінальної стадії Чемпіонату світу – в матеріалі «Главкома».

До завершення планетарного форуму залишилося всього чотири поєдинки. Чвертьфінал став першим раундом, у якому всі прогнозовані фаворити впоралися із ціллю завоювати путівку в наступний етап. Тепер Франція, Іспанія, Англія і Аргентина розіграють титул.

Найкращий матч 1/4 фіналу

Кубок світу ввійшов у фазу, де найцікавішими стають поєдинки з приблизно рівними за якістю суперниками. У цій стадії таким матчем стало протистояння національної команди Норвегії та збірної Англії. Найбільше поєдинок припав до душі нейтральним уболівальників. Він тримав у напрузі всі 120 з гаком хвилин, а ініціатива кілька разів переходила з ніг у ноги.

«Вікінги», можливо, виглядали привабливіше. Проте, їм не вистачило «фізики» та досвіду поєдинків такого масштабу. Форвард Ерлінг Голанд і компанія подарували Норвегії перший за майже 30 років значний турнір. Натомість «Три леви» перетерпіли найскладніші відрізки та в необхідний момент завдали скандинавам вирішального удару.

Герой 1/4 фіналу

На Мундіаль-2026 Джуд Беллінгем їхав після важкого сезону. Мадридський «Реал» не здобув жодного трофею, а результативність англійця впала другий рік поспіль після розкішної дебютної кампанії на «Бернабеу». Та Кубок світу, перефразовуючи футбольного класика, виявився для півзахисника зовсім іншим турніром.

Беллінгем не просто оформив переможний дубль проти збірної Норвегії. Англієць повноцінно ввірвався в перегони за «Золотим бутсом» ЧС-2026 і титулом MVP турніру. Атакувальний хавбек «Трьох левів» ще й став першим футболістом із часів самого Дієго Марадони на Мундіалі-1986 з двома дублями поспіль в плейоф Кубка світу. Нове досягнення приберіг для Аргентини?

Джуд Беллінгем двома м'ячами підстрахував Гаррі Кейна фото: Getty Images

Невдаха 1/4 фіналу

Голкіпери національних команд Бельгії та Норвегії – Сенне Ламменс і Ер'ян Нюланн відповідно – пропустили схожі вирішальні голи. Обидва відбили перед собою удари із середньої дистанції, а на добиванні першими опинилися суперники. Та обох воротарів перевершив форвард збірної Швейцарії Брель Емболо. Переплюнув передусім власною глупотою.

У середині другого тайму протистояння з Аргентиною швейцарська команда перехопила ініціативу. «Червоні хрести» провели серію небезпечних атак і зусиллями нападника Дана Ндоє зрівняли рахунок на 67-й хвилині. Минуло п'ять хвилин і на сцену вийшов Емболо. Маючи в пасиві «гірчичник», форвард додумався симулювати фол в епоху VAR і після повтору отримав другу жовту картку та залишив Швейцарію у меншості.

Сенсація 1/4 фіналу

За підсумками матчів стадії фаворити крокують далі. Та кілька маленьких несподіванок таки сталися. Наприклад, обидва овертайми стали неабияким досягненням для збірних Норвегії та Швейцарії. Особливо варто відзначити «червоних хрестів». Підопічні Мурата Якіна перевели поєдинок в додатковий час, граючи вдесятьох після вилучення Емболо.

Більше того, швейцарська збірна ледь не дотягнула в меншості до серії пенальті. Аргентина аж у другій 15-хвилинці зуміла двічі відправити м'яч у ворота Грегора Кобеля. Звісно, переведення поєдинку в післяматчеву лотерею зробило би сенсацію повномірною. Але й нічия в основний час із чинними чемпіонами планети – небувале досягнення. Та ще й удесятьох!

Швейцарія ледь не зупинила Ліонеля Мессі та компанію фото: EFE

Скандал 1/4 фіналу

Цього разу інциденти були мінімальними. Проте, уникнути додаткових обговорень організаторам не вдалося. У центрі уваги після чвертьфінальної стадії опинилася… камера-павук. Як виявилося, техніка «зіграла» за збірну Англії. Під завісу першого тайму воротар «Трьох левів» Джордан Пікфорд вибив м'яч уперед, а інвентар зачепив трос мобільної камери.

Далі м'яч опинився в англійців, а на фініші атаки Беллінгем зрівняв рахунок. Уповільнені повтори демонструють, що «смугастий» міг змінити траєкторію після влучання в трос. Отже, суддівська бригада повинна була перервати випад збірної Англії та призначити вільний удар. Натомість у ФІФА запевнили – злощасний датчик у м'ячі не зафіксував навіть мінімального дотику до троса.

Рекорд 1/4 фіналу

Ліонель Мессі на цій стадії турніру не забив, але без чергового досягнення не залишився. У протистоянні зі Швейцарією (3:1) аргентинець оформив результативну передачу на хавбека Алексіса Мак Аллістера. Тепер в активі нападника 10 асистів на чемпіонатах світу. Він став одноосібним рекордсменом. За цим показником Мессі обійшов німця Фріца Вальтера.

Звісно, восьмиразовий володар «Золотого м'яча» зможе замахнутися на нові досягнення в півфіналі. Проте, наступна стадія стане першою, де «альбіселесте» зустрінуться зі справді сильним суперником. Попередні рекорди цьогоріч Мессі встановив у протистояннях із Алжиром, Австрією, Йорданією, Кабо-Верде та Швейцарією. Збірна Англії явно сильніша за них…

Тренд 1/4 фіналу

Три з чотирьох поєдинків розгорнулися за схожим сценарієм. Одна команда відкрила рахунок у першому таймі, а суперник потім запалив другу одиничку на табло. Зрештою, у двох із цих трьох випадків перемогу здобула саме та збірна, що першою підібрала ключі до воріт – Іспанія та Аргентина.

Винятком став поєдинок збірної Франції. Підопічні Дідьє Дешама забили Марокко двічі після перерви. Форвард «триколірних» Кіліан Мбаппе зламав ще один тренд – головні бомбардири ЧС-2026 на цій стадії взяли паузу. Ані Мессі, ані Голанд, ані Гаррі Кейн забитими м'ячами не відзначилися. Зате француз відкрив рахунок і наздогнав досвідченого аргентинця (по вісім голів).

Антон Федорців, «Главком»