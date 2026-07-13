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Чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі півфіналу мундіалю

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Чемпіонат світу з футболу: де дивитися матчі півфіналу мундіалю
Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo
фото: DepositPhotos.com

Поєдинки 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 14 та 15 липня

У неділю, 12 липня, на Чемпіонаті світу 2026 завершилися поєдинки 1/4 фіналу. Про це повідомляє «Главком».

Визначилися чотири учасники 1/2 фіналу турніру. Наразі у перегонах за трофеєм залишаються чинні чемпіони планети з Аргентини, а також найсильніші збірні Європи – Іспанія, Франція та Англія.

Поєдинки 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу пройдуть 14 та 15 липня.

Де дивитися матчі 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 в Україні

Офіційні права на трансляцію матчів Чемпіонату світу 2026 в Україні належать медіасервісу Megogo.

Для перегляду Мундіалю на платформі необхідно оформити одну з платних підписок, що включають спортивний контент. Матчі турніру будуть доступні користувачам пакетів «Спорт» або будь-якої підписки з лінійки «Megopack».

Разом із тим частина поєдинків транслюватиметься безкоштовно на телеканалі «Megogo Спорт», який доступний у цифровому ефірі Т2 та кабельних мережах.

Календар матчів 1/2 фіналу Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

ЧС-2026, 1/2 фіналу. Попередній розклад матчів
14 липня 22:00 Франція – Іспанія
15 липня 22:00 Англія – Аргентина

Чемпіонат світу, у якому вперше беруть участь 48 команд, завершиться 19 липня. 

Нагадаємо, збірна Франції продовжила свою переможну серію на Чемпіонаті світу 2026 з футболу, обігравши з рахунком 2:0 команду Марокко.

На 60-й хвилині Кіліан Мбаппе нарешті знайшов свій момент, красивим обвідним ударом із лівого кута штрафного влучивши під дальню стійку та відкривши рахунок. 

Через шість хвилин Франція подвоїла перевагу. Мбаппе віддав передачу на Усмана Дембеле, який пробив із межі штрафного. Удар вийшов не надто сильним, однак через рикошет і закритий огляд Буну м'яч усе ж опинився в нижньому куті воріт.

Як повідомлялося, збірна Іспанії обіграла Бельгію у чвертьфіналі Чемпіонату світу 2026 з футболу

На 88-й хвилині «фурія роха» забила вирішальний гол – Ламменс відбив перед собою удар Кубарсі і Меріно першим встиг на добивання. 

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Теги: ЧС-2026 чемпіонат світу НОВИНИ ФУТБОЛУ

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