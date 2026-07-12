Беллінгем уник дискваліфікації на Чемпіонаті світу 2026 завдяки мамі

Лідер «Трьох левів» розповів про несподівану допомогу найріднішої людини

Півзахисник збірної Англії Джуд Беллінгем не отримав жовту картку в протистоянні з національною командою Норвегії (2:1) у чвертьфіналі Чемпіонату світу після порад матері. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ESPN.

У пасиві хавбека з 1/16 фіналу Кубка світу залишається «гірчичник». Жовта картка в поєдинку з «вікінгами» позбавила би Беллінгема можливості зіграти в 1/2 фіналу. «Три леви» там протистоятимуть збірній Аргентини.

«Увесь тиждень мама повторювала мені: слідкуй за словами, слідкуй за своїми підкатами, слідкуй за виразом обличчя, контролюй емоції. Вона фактично щодня нагадувала, що треба бути обережнішим, щоби не отримати жовту картку. Якщо грати правильно, все стає простішим», – заявив Беллінгем.

За словами англійця, арбітр Клеман Тюрпен відмінно відпрацював у поєдинку. Півзахисник розповів, що рефері дозволяв спілкуватися з ним поважно. На думку Беллінгема, грати набагато легше, коли вдається відшукати правильний баланс і суддя готовий вислухати.

Пари 1/2 фіналу ЧС-2026

Матчі цієї стадії відбудуться 14-15 липня. Першого фіналіста визначать національні команди Франції та Іспанії. Натомість другу путівку до вирішального поєдинку англійці розіграють зі збірною Аргентини.

Усі пари 1/2 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Франція – Іспанія

Англія – Аргентина

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, аргентинець Мессі встановив антирекорд чемпіонатів світу. Він став першим футболістом в історії з двома нереалізованими пенальті впродовж одного турніру. Цьогоріч нападник не забив Австрії та Єгипту.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.