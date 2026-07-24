Запросили сусіда. Стало відомо, хто очолив збірну Бельгії з футболу

Марк ван Боммель уклав контракт на два роки

Нідерландець Марк ван Боммель офіційно став новим тренером збірної Бельгії з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Королівську бельгійську футбольну асоціацію.

Контракт з 49-річним ван Боммелем розрахований на два роки, а точніше до завершення Чемпіонату Європи 2028.

Для Марка це буде перший досвід роботи головним тренером на рівні національної збірної. Раніше він входив до тренерського штабу збірних Нідерландів U-17, Саудівської Аравії та Австралії. На клубному рівні фахівець очолював ПСВ (2018-2019), «Вольфсбург» (2021) та «Антверпен» (2022-2024).

У якості футболіста ван Боммель запам'ятався виступами за ПСВ (274 матчі) та «Баварію» (187). Також були періоди в «Барселоні» (38), «Мілані» (50) та «Фортуні» Сіттард (165). Упродовж своєї кар'єри Марк здобув 20 трофеїв, з яких одна – Ліга чемпіонів з «Барселоною».

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Раніше збірну Бельгії очолював іспанський фахівець Руді Гарсія, який очолив команду взимку 2025 року. Разом з ним «червоні дияволи» вийшли на Чемпіонат світу 2026, де зупинилась на стадії 1/4 фіналу, програвши Іспанії (1:2).

Нагадаємо, Юргена Клоппа офіційно призначили на посаду головного тренера збірної Німеччини з футболу. Деталі співпраці між спеціалістом та DFB не повідомляються. Помічниками Клоппа у збірній Німеччині стануть Петер Кравіц, Пепейн Лейндерс та Свен Бендер.

На посаді головного тренера збірної Німеччини Юрген Клопп замінив Юліана Нагельсманна, якого звільнили після вильоту збірної Німеччини з Чемпіонату світу 2026 на стадії 1/16 фіналу. Бундестім не змогла переграти збірну Парагваю (1:1, 3:4 по пенальті).

Для Клоппа робота зі збірною Німеччини стане першим тренерським досвідом на рівні національних команд. Раніше він очолював «Майнц», дортмундську «Боруссію» та «Ліверпуль», з яким став переможцем Ліги чемпіонів. Також для Клоппа це перша тренерська робота за два роки. Після відходу з «Ліверпуля» у 2024 році він працював на посаді глобального спортивного директора концерну «Ред Булл».