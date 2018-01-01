Олімпіада-2018. Німеччина утримує лідерство у медальному заліку

Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей

У четвер, 15-го лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані розіграли дев'ять комплектів нагород. Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей. Так, в індивідуальних гонках з біатлону обидві наші команди відверто провалилися. У жіночій гонці найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 20-ю, у чоловіків найкращим

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Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей

У четвер, 15-го лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані розіграли дев'ять комплектів нагород.

Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей.

Так, в індивідуальних гонках з біатлону обидві наші команди відверто провалилися.

У жіночій гонці найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 20-ю, у чоловіків найкращим серед українців був Артем Тищенко, який фінішував 29-м.

Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї.

У свою чергу Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх.

У першій своїй спробі українець Владислав Гераскевич показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).

У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.

Змагання продовжаться у п’ятницю, 16 лютого, коли і будуть розіграні медалі.

Українець Іван Ковбаснюк став 49-м у швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді-2018 у Південній Кореї.

Українські лижниці не зовсім вдало виступили у гонці на 10 кілометрів на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

Марина Анцибор у підсумку показала 46-й результат, а Тетяна Антипенко – 52-й.

Україна не буде представлена у фіналі змагань з фристайлу в акробатиці на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

У першій кваліфікації Ольга Полюк за свій стрибок отримала 82.21 бала. Як виявилося, цей результат став десятим.

У санному спорті (змішані командні змагання) український екіпаж у складі Олени Шхумової, Антона Дукача, Романа Захарківа та Олександра Оболончика показав останній, 13-й результат.

Лідерство у медальному заліку продовжує утримувати збірна Німеччини.

Так, золото у фігурному катанні виграла колишня українка Альона Савченко, яка нарешті стала олімпійською чемпіонкою.

Лаура Дальмаєр виграла бронзу в індивідуальній гонці з біатлону серед жінок.

Другою залишається команда Норвегії.

Так, Йоганнес Бьо виграв золото в індивідуальній гонці з біатлону серед чоловіків.

Рагніль Хага виборола золото у лижній гонці на 10 кілометрів.

Раґнгільд Мовінкель з Норвегії виграла срібло у жіночому гігантському слаломі.

Аксель Лунд Свіндаль виграв чоловічий швидкісний гірськолижний спуск.

Замикає топ-3 збірна Нідерландів.

№ Команда Всього 1 НІМЕЧЧИНА 9 2 4 15 2 НОРВЕГІЯ 6 7 4 17 3 НІДЕРЛАНДИ 5 5 2 12 4 США 5 1 2 8 5 КАНАДА 4 5 4 13 6 ШВЕЦІЯ 3 2 0 5 7 ФРАНЦІЯ 3 1 2 6 8 АВСТРІЯ 2 1 3 6 9 ІТАЛІЯ 1 1 3 5 10 ПІВДЕННА КОРЕЯ 1 0 1 2 11 ЯПОНІЯ 0 4 3 7 12 АВСТРАЛІЯ 0 2 1 3 13 КИТАЙ 0 2 0 2 13 СЛОВАЧЧИНА 0 2 0 2 15 ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ 0 1 4 5 16 ЧЕХІЯ 0 1 1 2 16 ШВЕЙЦАРІЯ 0 1 1 2 18 СЛОВЕНІЯ 0 1 0 1 19 ФІНЛЯНДІЯ 0 0 3 3 20 ІСПАНІЯ 0 0 1 1 20 КАЗАХСТАН 0 0 1 1 ... УКРАЇНА 0 0 0 0

* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня