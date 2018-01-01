Олімпіада-2018. Німеччина утримує лідерство у медальному заліку
- Сьогодні, 17:47
-
Розсилка
Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей
У четвер, 15-го лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані розіграли дев'ять комплектів нагород.
Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей.
Так, в індивідуальних гонках з біатлону обидві наші команди відверто провалилися.
У жіночій гонці найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 20-ю, у чоловіків найкращим серед українців був Артем Тищенко, який фінішував 29-м.
Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї.
У свою чергу Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх.
У першій своїй спробі українець Владислав Гераскевич показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).
У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.
Змагання продовжаться у п’ятницю, 16 лютого, коли і будуть розіграні медалі.
Українець Іван Ковбаснюк став 49-м у швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді-2018 у Південній Кореї.
Українські лижниці не зовсім вдало виступили у гонці на 10 кілометрів на Олімпійських іграх у Пхьончхані.
Марина Анцибор у підсумку показала 46-й результат, а Тетяна Антипенко – 52-й.
Україна не буде представлена у фіналі змагань з фристайлу в акробатиці на Олімпійських іграх у Пхьончхані.
У першій кваліфікації Ольга Полюк за свій стрибок отримала 82.21 бала. Як виявилося, цей результат став десятим.
У санному спорті (змішані командні змагання) український екіпаж у складі Олени Шхумової, Антона Дукача, Романа Захарківа та Олександра Оболончика показав останній, 13-й результат.
Лідерство у медальному заліку продовжує утримувати збірна Німеччини.
Так, золото у фігурному катанні виграла колишня українка Альона Савченко, яка нарешті стала олімпійською чемпіонкою.
Лаура Дальмаєр виграла бронзу в індивідуальній гонці з біатлону серед жінок.
Другою залишається команда Норвегії.
Так, Йоганнес Бьо виграв золото в індивідуальній гонці з біатлону серед чоловіків.
Рагніль Хага виборола золото у лижній гонці на 10 кілометрів.
Раґнгільд Мовінкель з Норвегії виграла срібло у жіночому гігантському слаломі.
Аксель Лунд Свіндаль виграв чоловічий швидкісний гірськолижний спуск.
Замикає топ-3 збірна Нідерландів.
|№
|Команда
|Всього
|1
|НІМЕЧЧИНА
|9
|2
|4
|15
|2
|НОРВЕГІЯ
|6
|7
|4
|17
|3
|НІДЕРЛАНДИ
|5
|5
|2
|12
|4
|США
|5
|1
|2
|8
|5
|КАНАДА
|4
|5
|4
|13
|6
|ШВЕЦІЯ
|3
|2
|0
|5
|7
|ФРАНЦІЯ
|3
|1
|2
|6
|8
|АВСТРІЯ
|2
|1
|3
|6
|9
|ІТАЛІЯ
|1
|1
|3
|5
|10
|ПІВДЕННА КОРЕЯ
|1
|0
|1
|2
|11
|ЯПОНІЯ
|0
|4
|3
|7
|12
|АВСТРАЛІЯ
|0
|2
|1
|3
|13
|КИТАЙ
|0
|2
|0
|2
|13
|СЛОВАЧЧИНА
|0
|2
|0
|2
|15
|ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ
|0
|1
|4
|5
|16
|ЧЕХІЯ
|0
|1
|1
|2
|16
|ШВЕЙЦАРІЯ
|0
|1
|1
|2
|18
|СЛОВЕНІЯ
|0
|1
|0
|1
|19
|ФІНЛЯНДІЯ
|0
|0
|3
|3
|20
|ІСПАНІЯ
|0
|0
|1
|1
|20
|КАЗАХСТАН
|0
|0
|1
|1
|...
|УКРАЇНА
|0
|0
|0
|0
* залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня