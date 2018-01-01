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    Олімпіада-2018. Німеччина утримує лідерство у медальному заліку

    Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей
    У четвер, 15-го лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані розіграли дев'ять комплектів нагород. Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей. Так, в індивідуальних гонках з біатлону обидві наші команди відверто провалилися. У жіночій гонці найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 20-ю, у чоловіків найкращим
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    • Сьогодні, 17:47
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    Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей

    У четвер, 15-го лютого, на Олімпійських іграх в Пхьончхані розіграли дев'ять комплектів нагород.

    Для збірної України шостий день Ігор також завершився без медалей.

    Так, в індивідуальних гонках з біатлону обидві наші команди відверто провалилися.

    У жіночій гонці найкращий результат показала Юлія Джима, яка фінішувала 20-ю, у чоловіків найкращим серед українців був Артем Тищенко, який фінішував 29-м.

    Українська гірськолижниця Ольга Книш не змогла фінішувати у жіночому гігантському слаломі на Олімпійських іграх у Кореї.

    У свою чергу Україна цілком гідно провела для себе прем’єрні в історії з’їзди у скелетоні на Олімпійських іграх.

    У першій своїй спробі українець Владислав Гераскевич показав 14-й результат, відставши від лідера на секунду (без двох сотих).

    У другому заїзді Гераскевич програв трішки більше (одну хвилину та 9 сотих), тому став 15-м.

    Змагання продовжаться у п’ятницю, 16 лютого, коли і будуть розіграні медалі.

    Українець Іван Ковбаснюк став 49-м у швидкісному гірськолижному спуску на Олімпіаді-2018 у Південній Кореї.

    Українські лижниці не зовсім вдало виступили у гонці на 10 кілометрів на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    Марина Анцибор у підсумку показала 46-й результат, а Тетяна Антипенко – 52-й.

    Україна не буде представлена у фіналі змагань з фристайлу в акробатиці на Олімпійських іграх у Пхьончхані.

    У першій кваліфікації Ольга Полюк за свій стрибок отримала 82.21 бала. Як виявилося, цей результат став десятим.

    У санному спорті (змішані командні змагання) український екіпаж у складі Олени Шхумової, Антона Дукача, Романа Захарківа та Олександра Оболончика показав останній, 13-й результат.

    Лідерство у медальному заліку продовжує утримувати збірна Німеччини.

    Так, золото у фігурному катанні виграла колишня українка Альона Савченко, яка нарешті стала олімпійською чемпіонкою.

    Лаура Дальмаєр виграла бронзу в індивідуальній гонці з біатлону серед жінок.

    Другою залишається команда Норвегії.

    Так, Йоганнес Бьо виграв золото в індивідуальній гонці з біатлону серед чоловіків.

    Рагніль Хага виборола золото у лижній гонці на 10 кілометрів.

    Раґнгільд Мовінкель з Норвегії виграла срібло у жіночому гігантському слаломі.

    Аксель Лунд Свіндаль виграв чоловічий швидкісний гірськолижний спуск.

    Замикає топ-3 збірна Нідерландів.

    Команда Gold Medal Silver Medal Bronze Medal  Всього
    1  НІМЕЧЧИНА 9 2 4 15
    2  НОРВЕГІЯ 6 7 4 17
    3  НІДЕРЛАНДИ 5 5 2 12
    4  США 5 1 2 8
    5  КАНАДА 4 5 4 13
    6  ШВЕЦІЯ 3 2 0 5
    7  ФРАНЦІЯ 3 1 2 6
    8  АВСТРІЯ 2 1 3 6
    9  ІТАЛІЯ 1 1 3 5
    10  ПІВДЕННА КОРЕЯ 1 0 1 2
    11  ЯПОНІЯ 0 4 3 7
    12  АВСТРАЛІЯ 0 2 1 3
    13  КИТАЙ 0 2 0 2
    13  СЛОВАЧЧИНА 0 2 0 2
    15  ОЛІМПІЙСЬКІ АТЛЕТИ З РОСІЇ  0 1 4 5
    16  ЧЕХІЯ 0 1 1 2
    16  ШВЕЙЦАРІЯ 0 1 1 2
    18  СЛОВЕНІЯ 0 1 0 1
    19  ФІНЛЯНДІЯ 0 0 3 3
    20  ІСПАНІЯ 0 0 1 1
    20  КАЗАХСТАН 0 0 1 1
    ...    УКРАЇНА 0 0 0 0

    * залік оновлюється вранці та після завершення змагального дня

    Олімпійські ігри (Олімпіада) Збірна України
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