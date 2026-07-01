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«Полісся» завершило співпрацю з ексфутболістом «Динамо»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Полісся» завершило співпрацю з ексфутболістом «Динамо»
Богдан Лєднєв провів минулий сезон у складі «Полісся»
фото: ФК Полісся

Богдан Лєднєв отримав статус вільного агента

ФК «Полісся» офіційно оголосив про припинення співпраці з досвідченим українським півзахисником Богданом Лєднєвим. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу житомирського клубу.

За офіційною інформацією, сторони не стали продовжувати угоду, яка добігла кінця 30 червня 2026 року – досвідчений півзахисник отримав статус вільного агента.

«ФК «Полісся» висловлює Богдану Лєднєву щиру вдячність за професіоналізм, внесок у результати команди та яскраві футбольні миті, прожиті разом. Твоя праця та самовідданість на полі стали важливою частиною нашої спільної історії. Бажаємо Богдану міцного здоров'я, успішного продовження футбольного шляху та нових спортивних вершин», – йдеться у повідомленні клубу.

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Публикация от ФК «Полісся» (Житомир) (@fcpolissya)

За час, проведений у Житомирі, 28-річний хавбек відіграв 34 матчі, у яких відзначився 2 забитими м'ячами та оформив 3 асисти. Богдан – вихованець «Динамо». В Україні він грав за «Динамо», «Дніпро-1» та луганську «Зорю». Також Лєднєв виступав у складі угорського «Фехервару».

Нагадаємо, вінгер збірної України Олексій Гуцуляк тимчасово залишив країну і тепер перебуває за кордоном, де шукає новий клуб для продовження кар’єри.

У минулому сезоні 28-річний футболіст грав у складі житомирського «Полісся», проте після завершення сезону відмовився продовжувати співпрацю з «вовками». Гуцуляк та його агент займаються пошуком команд у Європі, які зможуть задовольнити фінансові запити футболіста збірної України.

Головний тренер «Полісся» Руслан Ротань не включив вінгера до списку гравців, які вирушили на тренувальні збори в Австрію. Українець отримає статус вільного агента.

У минулому сезоні вінгер провів 31 матч, в яких забив дев'ять м'ячів та віддав сім результативних передач. Трансферна вартість українця становить 3,5 мільйонів євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Богдан Леднєв ФК «Полісся»

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