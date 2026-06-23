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ЛНЗ офіційно поповнив склад трьома новачками

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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ЛНЗ офіційно поповнив склад трьома новачками
Таллес Бренер перейшов до ЛНЗ зі львівського «Руха»
фото: ФК Рух

Клуб з Черкас представив колишніх гравців «Руху»

Черкаський ЛНЗ підписав трьох новачків у літнє міжсезоння – всі троє раніше виступали у складі львівського «Руха». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу черкаського клубу.

За офіційною інформацією, до черкаської команди приєдналися бразильський півзахисник Таллес Бренер, а також захисники Віталій Роман та Андрій Кітела. Про терміни угод та аспекти особистих контрактів нічого невідомо.

Минулого сезону Таллес провів 14 матчів за «Рух», забив 1 гол та віддав 1 асист. На рахунку Романа 4 голи та 2 асисти у 21 поєдинку за «жовто-чорних». Кітела взяв участь у 24 іграх і зробив 3 результативні передачі.

За підсумками сезону 2025/26 ЛНЗ посів другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, що дозволить «фіолетовим» зіграти у кваліфікації до Ліги конференцій. У єврокубках підопічні Віталія Пономарьова зіграють проти бельгійського «Гента».

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій заплановані на 23 липня і 30 липня. Організатори турніру передбачили три раунди та плейоф кваліфікації.

До слова, київське «Динамо» дізналося суперника у першому раунді кваліфікації Ліги Європи. Суперником столичного гранда буде «Універсітатя» з румунського Клужа. Матчі цієї стадії відбудуться у липні.

Нагадаємо, раніше «Динамо» визначилося з ареною на єврокубки в новому сезоні. Підопічні Ігоря Костюка гратимуть в польському Любліні. На місцевій арені кияни виступали й торік.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Черкаси ФК Рух (Винники)

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