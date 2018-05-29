Сором величного «Реалу» й роль особистості в історії «Ліверпуля» в Києві. Європейські ЗМІ про фінал Ліги чемпіонів

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Враження, якими поділилися журналісти провідних іспанських та британських видань від матчу

Столиця України успішно прийняла фінал найпрестижнішого європейського клубного турніру. Мадридський «Реал» переграв англійський «Ліверпуль» з рахунком 3:1 на головній арені нашої країни – вирішальний матч в розіграші Ліги чемпіонів сезону 2017/18 приймав НСК «Олімпійський».

Обидві команди подарували глядачам незабутні миттєвості великого футболу, а «Главком» звернувся до вражень, які отримали журналісти провідних іспанських та британських видань від матчу.

В оцінці подій вирішального матчу за право підняти над головою «вухастого» такий фактор, як «прописка» того чи іншого ЗМІ був помітним як ніколи. Якщо іспанська преса окремі дії своїх футболістів сприйняла як належне, й акцентувала увагу на результаті як такому й пафосному піднесенні іспанського духу, то англійці свого ставлення до «героїв» поєдинку не приховували…

Іспанський AS з приводу «неспортивної» поведінки одного з гравців «Реалу», яка багато у чому мала вплив на результат, не журиться. Автори цього ресурсу розділяють радість тріумфу «королівської» частини Мадриду й пишуть про «бланкос» в розрізі величі у вічності.

«…Вічний чемпіон. Це був типовий «Реал» (Мадрид), який увірвався в європейський футбол ще 62 роки тому. Змінилася музика, проте тексти залишилися такі самі: команда, яка здатна протистояти важким ситуаціям і навіть мукам, яка як ніхто добре вміє зібратися у складній ситуації. Команда, яка навчилася перемагати. Команда всіх часів. Цей, наразі крайній, титул переможця Ліги чемпіонів, 13-й за ліком, був прикрашений польотом вічності Гарета Бейла, і він сам символізує цей успіх. Валлієць зі швидкістю світла пробіг від лави запасних аж до сьомого неба… Цей матч може стати історичним також і в контексті теми Кріштіану Роналду, адже він натякнув про можливий від’їзд із «Сантьяго Бернабеу»… Для «Ліверпуля» цей поєдинок залишиться твердим підтвердженням того, що нема аргументів проти міфів про команду, яка здатна вижити в будь-який час і в будь-якій ситуації…»

Автори видання Sport Daily немалу кількість слів присвятили невдасі фінального поєдинку – стражу воріт англійського клубу. Нотки написаного колегами просякнуті трагічною філософією й зверненням до перших слів з відомої пісні, яка стала фактичним гімном «червоних». Журналісти розмірковують над тим, з чим зустрічається людина, коли опиняється на дні суспільного сприйняття…

«…Ви ніколи не залишитесь одні… якщо ви не Лоріс Каріус. 24-річний голкіпер «Ліверпуля» зробив дві жахливі помилки в фіналі Ліги чемпіонів, які призвели до двох голів у ворота хлопців Юргена Клоппа. І тому його справедливо критикують багато світових видань. Але те, що після фінального свистка він залишився переживати свої помилки на самоті, виглядало жахливо. Жоден з одноклубників Каріуса не підтримав колегу в важку хвилину. З очима, які були повними сліз, німецький воротар підійшов до трибуни англійських вболівальників і попросив вибачення. І все це він робив один-однісінький…»

Автори традиційно лояльної до «Реалу» Marca прогнозовано «потонули» у виспівуванні дифірамбів іспанському клубу. Журналісти цього ЗМІ «договорилися» до того, що порівняли наставника команди Зінедіна Зідана із знаменитим астронавтом…

«…Це був фінал, у якому чудовим був не тільки Бейл. Перетворившись у машину для перемог, «Реал» утретє поспіль й учетверте за останні п’ять років підкорив вершину найбільш престижного турніру. Це подвиг, про який будуть розповідати від покоління до покоління. Колись будуть ходити старі легенди про безсмертну команду, яка кинула виклик нездоланним висотам й досягла свого. І цю міжгалактичну подорож «Реал» продовжує з Зіданом, який зробив крок туди, де на футбольній ниві не ступав більше ніхто. Він на Місяці. Він був настільки великим виконавцем, що приборкання неординарних футболістів не є для нього чимось надзвичайним. Він – це Ніл Армстронг від футболу…»

Сайт Sunday Express написав свою версію подій і фактично звинуватив суперника «Ліверпуля» у нечесній грі.

«…Все закінчилося так, як того ніхто не очікував. На жаль, чудовий, багато в чому фантастичний сезон, який видав Салах, закінчився такою непотрібною, прикрою травмою. Він забив за свою команду 49 голів в усіх турнірах, проте на полі стадіону «Олімпійський» у Києві отримав несподіваний удар. Зіткнення з Рамосом виявилося для єгиптянина фатальним… Не можна пройти повз те, що з початку матчу за ним було влаштоване справжнісіньке полювання, і врешті мадридці досягли свого. Мадриду має бути соромно за такий вчинок капітана, це недостойна поведінка. Він ще спробував продовжити гру, намагався перемогти біль, проте на 31-й хвилині був вимушений піти. Йому було важко стримувати сльози… Багато в чому причиною поразки «Ліверпуля» стала саме його відсутність. Тепер найголовніше для Салаха – це відновитися до початку Чемпіонату світу, адже без нього уявити збірну Єгипту просто неможливо…»

Максим Салівон, для «Главкома»