Тенісистка Леся Цуренко: На перших двох турнірах заробила доларів 30, а зараз тренер обходиться у 100 тисяч в рік

Також українська спортсменка повідомила, що не проти була б знятися у відвертій фотосесії

Леся Цуренко в ефірі програми «Отдушивдушу» в YouTube розповіла про свої перші гонорари, коли виграла найбільше преміальних, пригадала дитинство, найважчий матч у кар’єрі, а також повідомила, коли можна буде побачити її у відвертій фотосесії. Нагадаємо, українська тенісистка на Australian Open-2018 не змогла пробитися у третє

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Леся Цуренко. Фото з Instagram

Також українська спортсменка повідомила, що не проти була б знятися у відвертій фотосесії

Леся Цуренко в ефірі програми «Отдушивдушу» в YouTube розповіла про свої перші гонорари, коли виграла найбільше преміальних, пригадала дитинство, найважчий матч у кар’єрі, а також повідомила, коли можна буде побачити її у відвертій фотосесії.

Нагадаємо, українська тенісистка на Australian Open-2018 не змогла пробитися у третє коло одиночного турніру.

Про те, де брала гроші на початку кар’єри

«Почала тренуватися у групі. У цій групі було четверо тренерів. Світлана Сергіївна та Юрій Борисович були основними. Це – батьки Андрія та Наташі Медведєвих, наших прославлених тенісистів. Світлана Сергіївна першою у мене повірила, що я можу грати, і знайшла для мене спонсора. Потім знайшлися інші спонсори, а останні років шість я сама себе забезпечую», - почала Леся.

«На початковому етапі десь потрібно готувати 50 тисяч доларів на рік. На себе – 50, і якщо хтось з тобою їздить, то також – 50. Враховуючи те, що я граю вже професіонально та багато заробляю, то тренер з тенісу обходиться десь у 100 тисяч доларів в рік. Я трошки менше, адже я зарплату собі не плачу. Двоє інших, з ким я працюю, – набагато менше, тому що я з ними працюю у Києві», - додала тенісистка.

Про свої призові у кар’єрі

«Найбільші призові? Напевно, у 2017 році Wimbledon і Roland Garros, третє коло і там, і там, це близько 100 тисяч, але мінус податки, звичайно ж», - розповіла вона.

«Перший гонорар? Перші два турніри були у Румунії. Виграла один матч на 10-тисячнику у кваліфікації, а інший – на 25-тисячнику, теж у кваліфікації. Тобто доларів 30 заробила. У перший час, коли починаєш грати, потрібно бути готовим до того, що ти тільки витрачаєш і нічого не заробляєш», - додала спортсменка.

Про те, чи пропонували «злити» матч

«Болюча тема. Я навіть не знаю, які там умови. Хоча кажуть, що можна добре заробити. Напевно, знаєте, що нам часто в інтернеті гидоти пишуть. І буває кидають фрази: «Чого ж ти дарма програла, краще б зі мною зв'язалася, ми б з тобою разом грошей могли заробити». Іноді зараз таке відбувається. Але якщо хтось заїкався про це, я відразу говорила: «Так, хлопці, вибачте, навіть не продовжуйте, інакше мені доведеться на вас доповісти». У нас такі правила, що, якщо хтось подібне говорить, то ти зобов'язаний доповісти про це», - пояснила Цуренко.

Про найскладніший матч у кар’єрі

«Дуже складний матч був з Катериною Бондаренко (мова про турнір в Індіан-Веллсі у 2016 році – примітка «Главкома»). Він запам'ятався тим, що закінчився судомами всюди. Ми грали три години. І психологічно, і фізично був складний матч. Але іноді його згадувати не хочеться – я програла, і мене звідти виносили, з корту», - пригадала вона.

Про те, чи ламала ракетки під час гри

«Під час гри – жодної. Одну недавно у Китаї розбила після гри. Але це більше для скидання емоцій. Усі решта – на тренуваннях», - розповіла спортсменка.

Леся Цуренко

Про свою освіту та дитинство

«Мене вигнали з університету, я не довчилася. На другому курсі, я не довчилася перший семестр другого курсу до кінця. За пропуски вигнали. Ну, буває (посміхається)», - поділилася Цуренко.

«У мене було спортивне дитинство – я хороша дівчинка (сміється). Я багато тренувалася, добре вчилася, і з задоволенням робила уроки. І бюджет розраховувала свій на місяць. Так що я дуже правильна», - додала вона.

При цьому тенісистка досить детально зуміла пояснити, що таке апендикс: «Наскільки я знаю, це щось на кшталт пилозбірника у нас у тілі. Вважається, що це один з органів, який не має жодної особливої функції в організмі, але точно сказати не можу». А от із запитанням «що таке пластик?» у Цуренко виникли певні проблеми: «Пластик? Таке, цікаве (сміється). Пластик – це речовина. Ой, ні, матеріал. Так – матеріал».

Про особисте життя, а також про те, хто є найсексуальнішими тенісистом і тенісисткою

«Чи зайняте моє серце? Так – тенісом. Більше ви з мене нічого не виб'єте, можете не старатися (сміється). Чи цілувалася на першому побаченні? Ні. Це провокація (сміється). Скажімо, цілувалася на третьому. У мене не викликають симпатію чисто зовнішні дані, більше мізки цікавлять», - пояснила Цуренко.

«Найсексуальніший тенісист? Марат Сафін. Він уже не грає, але він однозначно «номер один». І не одна я так думаю. З тих, хто грають зараз? Багато є симпатичних французів. Бенуа Пер, наприклад. Але мені абсолютно не подобається його поведінка – він веде себе надто пафосно. На тлі Марата Сафіна нікого більше немає», - продовжила Леся.

«Якості, які повинні бути у справжнього чоловіка... Сильний, веселий, симпатичний. Обов'язково з почуттям гумору, тому що у мене з цим важкувато. Чи зануда я? Трохи. Але намагаюся бути веселою занудою. Та є певні речі, яких я суворо притримуюсь. Це скоріше спорт такий відбиток накладає на характер і на звички», - зауважила вона.

«Чи люблю я романтику? Ні, мені не потрібно дарувати квіти – це точно не моє. Не люблю всякі такі штуки, дівочі. Найгірше перше побачення? У «Макдональдс» запропонували сходити. Це було неприкольно, тоді це було дуже по-дурному. Зі мною небагато чоловіків знайомилися. Чому? Я не знаю. Це не у мене треба питати, чому так склалося. Будемо сподіватися, це через скромність хлопців, а не через мене. Хлопці, не будьте скромними, підходьте та знайомтесь з дівчатами», - звернулася тенісистка до чоловічої частини людства.

Окрім того, вона склала трійку найсексуальніших тенісисток: «Ну, ось закінчила Анна Іванович, симпатична така. Люблять Шарапову, ну я... так, не знаю. І я, звичайно. Себе, звичайно, поставлю на перше місце (сміється)».

Про те, що неприпустимо

«Для мене неприпустимо брати гроші за благодійної акції, за майстер класи. Ну, ось щось таке. Якщо мене просять з дітьми пограти – це все безкоштовно», - зауважила вона.

Про це, коли можна буде побачити Цуренко в еротичній фотосесії

«Коли покличуть. Не те щоб еротичну, але якусь відверту можна. Чому б і ні. Playboy? Ні - це перебір. Є Men’s Health, там же є статті про жінок. А так, чому б і ні. Тільки батьків теж шокувати не треба, я думаю», - підсумувала Леся.

Окрім того, українка насамкінець пояснила, чому кричать тенісистки: «Чисто зі спортивної точки зору – це для видиху. Це можна робити і простим спокійним видихом. Сподіваюся, це якось може вплинути на кількість глядачів на жіночих турнірах, тому що чоловічі дивляться більше».

Нагадаємо, що у грудні 2017 року інша українська тенісистка Еліна Світоліна роздяглася для чоловічого журналу.