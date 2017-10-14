Яремчук і Маліновський роблять результат у своїх клубах. Європейські ЗМІ про українців за кордоном

Роман і Руслан отримали схвальні відгуки за свою гру у чемпіонаті Бельгії

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах. Минулого вікенду українські таланти прикували до себе увагу у кількох першостях, насамперед – у Бельгії та Туреччині. «Главком» не проходить повз

Роман Яремчук. Фото «Гент»

Роман і Руслан отримали схвальні відгуки за свою гру у чемпіонаті Бельгії

Спортивна редакція «Главкома» продовжує ретельно відстежувати виступи українських футболістів, які захищають кольори своїх команд у різних європейських чемпіонатах.

Минулого вікенду українські таланти прикували до себе увагу у кількох першостях, насамперед – у Бельгії та Туреччині.

«Главком» не проходить повз виступи хлопців, які представляють синьо-жовтий прапор. Вашій увазі найпомітніші коментарі іноземних видань до гри українських виконавців.

Колишній форвард київського «Динамо» Артем Кравець матч із «Касимпашею» (3:2) в межах 23-го туру вищої ліги чемпіонату Туреччини провів неоднозначно. З одного боку – не забив, проте його команда суперника перемогла. З іншого – був тією людиною, яка на полі в проведенні атак свого клубу відігравала не останню роль. Був замінений на 76-й хвилині, й зрозуміти, чи це було через втому або тактичні нюанси від тренерського штабу, чи з причини невдалої оцінки гри наставниками, важко (до слова, замість Артема на поле вийшов іменитий хлопець – мова про ганського нападника Асамоа Гьяна). Наразі на рахунку Артема один гол за новий клуб. «Кайсеріспор» займає п’яту позицію, маючи в своєму активі 38 очок.

Видання Milliyet про Кравця згадує в контексті успіху команди, яка суперника «перестріляла».

«…Три голи завжди краще ніж два, причому успіх господарів у цілому варто називати закономірним. Щоб взяти своє, «Кайсеріспору» довелося показати свої кращі якості… Серед інших, Кравець кілька разів показав майстерність на другому поверсі, намагався підігравати партнерам… Можливо, позиція не на вістрі для нього не зовсім звична (в цьому матчі Артем грав «під» Умутом Булутом – «наконечником» атак «Кайсеріспора» – примітка Главкома)…»

Вдалий тиждень в одного з наших численних представників у Бельгії. Нападник команди «Гент», ще один екс-«динамівець» Києва Роман Яремчук, вже давно показує футбол, який дозволяє називати його одним з найбільш корисних гравців серед усіх клубів Ліги Жупілє. Цього разу в активі нашого хлопця вирішальний дотик в матчі проти «Ваасланд-Беверена» (2:1). На 90+2 хвилині Яремчук переграв голкіпера суперника завдяки точному удару з меж майже воротарського майданчика після передачі партнера. Таким чином, в активі нашого нападника вже вісім голів та дві результативні передачі. «Гент» посідає четверту позицію в таблиці з 47-ма очками.

Сайт Voetbalkrant прокоментував гру нашого нападника наступним чином:

«…Яремчук використав передачу Чакветадзе, й зробив щасливою немалу армію вболівальників «Гента». Це вже сьомий поспіль матч, у якому цей клуб не програє. Й немала заслуга в такому досягненні саме українського нападника…»

Вже третій офіційний матч у складі клубу «Лех» з міста Познань провів нападник Олексій Хобленко. Орендований в одеського «Чорноморця» форвард вийшов з перших хвилин у матчі з «Короною» з міста Кельце в межах вищого дивізіону чемпіонату Польщі Екстракласи. Команда Хобленка матч програла, зігравши на виїзді (0:1). Олексій провів на полі 70 хвилин. Таким чином, за підсумками 24-х турів «Лех» посідає третю позицію. Сам Хобленко в матчах офіційного рангу за нову команду ще не забивав.

Ресурс PrzegladSportowy про дії на полі Хобленка написав у контексті того, як грав на половині поля суперника увесь «Лех».

«…Для того щоб взяти очки, гості не змогли зробити головного – забити. Очевидно, що в такому випадку винна, в першу чергу, атака команди. Нападники «Леха» в цій грі себе показали не з кращої сторони… Хобленко грав з перших хвилин, проте загострити гру біля воріт суперника йому вдалося лічені рази. Втім, перспектива в цього хлопця є – це видно, зважаючи на його настирність, впертість та бажання…»

Ще один український «бельгієць», хавбек клубу «Генк» Руслан Маліновський, так само набрав відмінну ігрову форму. Доказом тому – черговий гол Руслана. Маліновський відкрив рахунок у матчі проти «Антверпена (4:0), й був одним із кращих виконавців у складі свого клубу. Руслан продовжує показувати дуже яскравий футбол, і на сьогодні його можна назвати одним з кращих виконавців Ліги Жупілє на позиції центрального півзахисника. В активі Маліновського вже сім голів та дві результативні передачі з початку поточного сезону. Сам «Генк» займає п’яту позицію в таблиці про ранги, маючи 41 бал, й може похизуватися непоганими шансами потрапити у єврокубки.

Портал Sporza про успіх нашого виконавця написав у філософському вимірі розмірковування про футбол в цілому, й гру №1 в Бельгії зокрема.

«… Маліновський не вперше дивує вмінням забивати з таких позицій, з яких інші футболісти не завжди й якісну подачу можуть виконати. Мабуть, його результативний удар неподалік від кутового прапорця на правому фланзі атаки «Генка» для багатьох чимось надзвичайним уже не був. В будь-якому разі ми побачили дуже динамічний момент та класний удар, який поклав початок розгрому суперника, який в цьому матчі себе проявити не зумів…»

Максим Салівон, для «Главкома»