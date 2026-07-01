Зінченко офіційно залишив «Аякс» і отримав статус вільного агента

Український футболіст зіграв у складі амстердамського клубу два матчі

Захисник збірної України Олександр Зінченко офіційно залишив нідерландський «Аякс», у складі якого виступав з лютого 2026 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу клубу з Амстердама.

Повідомляється, що 29-річний футболіст отримав статус вільного агента. Разом з українцем амстердамський клуб залишили захисник Такехіро Томіясу та воротар Вітезслав Ярош.

«Ми хотіли б подякувати Вітезславу, Такехіро та Олександру за їхню відданість і внесок у клуб, і побажати їм усіляких успіхів на наступному етапі їхньої кар'єри»,– повідомила пресслужба клубу.

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Зінченко перебрався до чемпіонату Нідерландів з лондонського «Арсенала» за 1,5 мільйона євро і підписав контракт до завершення сезону 2025/26.

В амстердамському клубі захисник провів лише два матчі, сумарно зігравши 26 хвилин. Українець не виходив на поле з 8 лютого через важку травму та операцію.

Нагадаємо, вінгер збірної України Віктор Циганков вирішив залишити іспанську «Жирону» і відправив клубу офіційний лист. Українець, контракт якого спливає через рік, не хоче грати в другому за силою дивізіоні і попросив клуб розглянути всі пропозиції від інших команд і дозволити йому піти. Віктор зв'язався з «Жироною» через офіційний лист, у якому повідомив про своє бажання.

Циганков обіцяє «Жироні», що зробить усе можливе задля досягнення взаємовигідної угоди. Він поважає чинний контракт і не форсуватиме свій трансфер.