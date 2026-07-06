Королівські обійми. Голанд відсвяткував тріумф над Бразилії у компанії принцеси Норвегії

Монарша родина привітала національну команду з виходом у чвертьфінал Чемпіонату світу

Донька спадкоємця престолу Інгрід Александра завітала до роздягальні збірної Норвегії після перемоги над національною командою Бразилії (2:1) в 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Aeorion Reporters.

Старша донька Гокона та онука чинного короля Гаральда V особисто привітала футболістів із історичним досягненням. «Вікінги» вперше пробилися у чвертьфінал Кубка світу. Разом із Інгрід Александрою у роздягальню прийшов її молодший брат Сверре Магнус.

Принцеса та принц тепло обійнялися з лідером атак національної команди Ерлінгом Голандом. Він оформив дубль у протистоянні. Інгрід Александра подякувала форварду, а той навіть зашарівся під час розмови з королівською особою.

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Пари 1/8 фіналу ЧС-2026

Стадія стартувала 4 липня. Першим поєдинком став матч між канадцями та збірною Марокко. Атлаські леви оформили розгромну перемогу (3:0). Закриватимуть цей раунд національні команди Колумбії та Швейцарії 7 липня.

Усі пари 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026:

Парагвай – Франція – 0:1

Канада – Марокко – 0:3

Бразилія – Норвегія – 1:2

Мексика – Англія – 2:3

США – Бельгія

Португалія – Іспанія

Аргентина – Єгипет

Швейцарія – Колумбія

Календар матчів Чемпіонату світу з футболу 2026 року

(початок матчів вказано за київським часом)

До слова, раніше ФІФА несподівано призупинила дискваліфікацію форварда збірної США Балогуна. Білий дім нібито просив Джанні Інфантіно вплинути на перегляд червоної картки. В організації заперечують вплив американської влади на рішення.

Нагадаємо, ФІФА дозволила юнацькій збірній Росії взяти участь в Чемпіонаті світу. Функціонери відкрили росіянам шлях на прем'єрний Мундіаль для 15-річних. Турнір відбудеться в Азербайджані восени.