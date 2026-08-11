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Після 10 років разом: Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали подружжям

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
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Після 10 років разом: Роналду та Джорджина Родрігес офіційно стали подружжям
Кріштіану Роналду познайомився з Джординою Родрігес в елітному бутіку
фото: Фабріціо Романо

Весілля припало на символічну дату для молодят

Нападник саудівського «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду та іспанська модель й інфлюенсерка Джорджина Родрігес стали чоловіком і дружиною. Про це повідомляє «Главком».

Неочікувані зміни в церемонії

Пара провела приватну цивільну церемонію в елітному португальському курортному місті Кашкайш. Весілля відбулося у максимально закритому форматі. За інформацією представників пари, на сімейній церемонії були присутні лише найближчі люди, серед яких – п'ятеро дітей Роналду та Родрігес. Про одруження вони повідомили шанувальникам у соцмережах, опублікувавши фото рук із весільними обручками.

Напередодні весілля у ЗМІ активно обговорювали зовсім інше місце проведення церемонії. Британські та португальські таблоїди стверджували, що пара одружиться 8 серпня у кафедральному соборі Фуншала на Мадейрі – рідному острові футболіста. Через ці чутки біля храму зібралися понад дві тисячі вболівальників, які чекали на появу зіркової пари. Однак у підсумку вони стали свідками весілля іншої місцевої пари.

Історія пари

Церемонія в Кашкайші відбулася рівно через рік після заручин. 11 серпня 2025 року Родрігес показала в соцмережах обручку з великим овальним діамантом, яку ювеліри оцінювали приблизно у $5 млн, і написала: «Так, я згодна. У цьому і в усіх моїх життях».

Історія кохання Роналду та Родрігес розпочалася у 2016 році в Мадриді. На той момент Джорджина працювала консультанткою в бутіку Gucci, куди футболіст прийшов за покупками. Перший спільний вихід пари на публіку відбувся в січні 2017 року на церемонії The Best FIFA Football Awards у Цюриху. Згодом Роналду розповідав про початок їхніх стосунків у документальному серіалі Netflix «Я – Джорджина». За словами футболіста, спочатку він не очікував, що їхнє знайомство переросте у настільки серйозні стосунки, однак з часом зрозумів, що Родрігес стала для нього «жінкою життя».

Сьогодні пара виховує велику родину. У Роналду є 16-річний Кріштіану-молодший, а також 9-річні близнюки Ева Марія та Матео. Спільними дітьми Роналду та Родрігес є 8-річна Алана Мартіна та 4-річна Бела Есмеральда. Родина пережила і важку трагедію. У квітні 2022 року під час пологів помер новонароджений син пари Анхель – брат-близнюк Бели Есмеральди. Роналду неодноразово говорив, що саме підтримка Джорджини та близьких допомогла сім'ї пережити цей період.

Нагадаємо, що дружина Роналду натрапила на хейт через свою фігуру

Теги: весілля модель Кріштіану Роналду одруження

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