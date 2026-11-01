Скандальне Суперкласіко: гравця «Рівер Плейт» виводила поліція (відео)

Гонсало Монтьєль покинув матч у другому таймі

«Бока Хуніорс» здобула мінімальну перемогу над «Рівер Плейт» у Суперкласіко (1:0). Про це повідомляє «Главком».

Перші хвилини пройшли в боротьбі, однак уже на шостій хвилині Лукас Мартінес Куарта сфолив на Мігелі Мерентьєлі біля штрафного майданчика. Спершу арбітр показав захиснику жовту картку, але після перегляду VAR змінив рішення на червону. Через це «Рівер» був змушений продовжувати матч удесятьох.

Після цього «Бока» почала активніше тиснути на ворота суперника. На 11-й хвилині удар Леандро Паредеса з-за меж штрафного парирував голкіпер Сантьяго Бельтран. На 18-й Ді Лолло пробив головою після подачі Паредеса з кутового, але м’яч пролетів поруч зі стійкою. Ще за кілька хвилин воротар «Рівера» знову врятував команду після удару Паредеса.

Проте на 26-й хвилині господарі все ж відкрили рахунок. Себастьян Вілья подав із кутового, а Лаутаро Ді Лолло головою спрямував м’яч у нижній кут. Після гола «Бока» продовжила створювати моменти: наприкінці першого тайму Сантьяго Аскасібар змусив Бельтрана ще раз вступити в гру, а удар Паредеса зі штрафного пройшов над воротами. Але і після перерви «Бока» не відмовилася від атак. На 53-й хвилині Бельтран парирував удар Аскасібара, а на 64-й захисники «Рівера» заблокували спробу Мерентьєля з близької відстані. Вілья також мав шанс після швидкої контратаки, але пробив повз ворота.

На 78-й хвилині «Рівер» втратив другого гравця: Гонсало Монтьєль сфолив на Лаутаро Бланко й отримав червону картку. Захисника виводили з поля під супроводом правоохоронців. До цього жовті картки отримали кілька футболістів обох команд, а після вилучення Монтьєля арбітр попередив ще й Рафаеля Борре.

ASÍ SE RETIRÓ MONTIEL DE LA BOMBONERA TRAS SER EXPULSADO. 📺 El Superclásico, por ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs https://t.co/PWVHVJrf8E — SportsCenter (@SC_ESPN) — SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2026

Попри перевагу у два гравці, «Бока» не змогла забити вдруге. Тим не менше «Бока Хуніорс» втримала перемогу 1:0 у принциповому протистоянні, а «Рівер Плейт» завершив матч удев’ятьох.

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