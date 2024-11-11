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«Пишаємося тобою». Дружина Андрія Шевченка привітала сина з днем народження

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Пишаємося тобою». Дружина Андрія Шевченка привітала сина з днем народження
Мама футболіста збірної України з футболу U-19 написала, що відтоді, як Крістіан народився, у неї «не було жодного нудного дня»
фото: instagram / kristenpazik

У 2024 році син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство

Дружина легендарного українського футболіста, глави Української асоціації футболу Андрія Шевченка Крістен Пазік зворушливо привітала сина Крістіана з 18-річчям, опублікувавши спільні кадри з ним. Допис вона розмістила в Instagram.

У публікації вона подякувала сину за всі щасливі моменти, які вони разом пережили. Мама футболіста збірної України з футболу U-19 написала, що відтоді, як Крістіан народився, у неї «не було жодного нудного дня».

Сімʼя Шевченків із рідними та близькими
Сімʼя Шевченків із рідними та близькими
фото: instagram /kristenpazik

«Ми дуже пишаємося всім, чого ти досягнув, але найголовніше – твоєю наполегливістю, жагою до життя та бажанням завжди ставати кращим. Продовжуй заповзятливо працювати, але завжди роби це з добротою та щирістю. Люблю тебе», – звернулася до сина дружина Андрія Миколайовича.

Святкування народження сина Андрієм Шевченком під час матчу
Святкування народження сина Андрієм Шевченком під час матчу
фото: instagram /kristenpazik

Нагадаємо, що Андрій і Крістен виховують чотирьох синів. Окрім Крістіана у них є Джордан (найстарший), Александр і найменший Райдер-Габріель, який народився у 2014 році.

«Пишаємося тобою». Дружина Андрія Шевченка привітала сина з днем народження фото 1
фото: instagram /kristenpazik

Нагадаємо, син Андрія Шевченка Крістіан отримав українське громадянство і може виступати за юнацькі збірні України.

«Пишаємося тобою». Дружина Андрія Шевченка привітала сина з днем народження фото 2
фото: instagram /kristenpazik

Згодом 17-річний Крістіан Шевченко отримав дебютний виклик до юнацької збірної України (U-19). «Звичайно, бути викликаним до збірної України – це завжди честь. Я з нетерпінням чекаю на майбутні можливості та чекаю нагоди зустрітися зі своїми партнерами та тренерами. Зроблю все можливе, щоб допомогти команді у майбутніх матчах і принести радість нашій країні. Слава Україні», – заявив Шевченко-молодший. 

Нещодавно Андрій Шевченко очолив Українську асоціацію футболу.

Останнім місцем роботи Шевченка був тренерський досвід у Дженоа. Перед тим він працював зі збірною України, з якою дійшов до чвертьфіналу на Євро-2020. Андрій виграв «Золотий м'яч»-2004, а також має звання Героя України. У травні 2022 року став першим амбасадором проєкту «United24», який спрямований на акумулювання допомоги Україні.

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Теги: навколофутбол Андрій Шевченко райдер дружина

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