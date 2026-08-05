Дружина Роналду натрапила на хейт через свою фігуру

Кріштіану Роналду підтримав свою дружину

Дружину нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду Джорджину Родрігес розкритикували у мережі через її фігуру. Модель відповіла критикам у блозі в Instagram, розповідає «Главком».

За словами Джорджини Родрігес, вона прочитала різні коментарі під своїм фото, де вона показалася у купальнику на яхті. Вона зауважила, що одні користувачі обговорюють її тіло, а інші захищають її. Тоді ж Джорджина обговорила це питання з Кріштіану Роналду. Вона сказала йому, що переймається, коли її називають «товстою», адже вона заробляє завдяки своїй зовнішності.

«Ти живеш не завдяки своєму образу. Ти живеш завдяки тому, ким ти є. Ти ідеальна жінка. Красива, з чудовою фігурою, мама, добра людина, успішна й така, що живе з любов'ю. Чого тобі ще хотіти? Цілком природно, що тобі заздрять», – відповів Роналду.

Джорджину Родрігес розкритикували у мережі через її фото у купальнику на яхті фото: Іnstagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес зауважила, що її тіло буде змінюватися, як і в інших жінок. Вона також сподівається, що її це триватиме ще багато років, адже це означатиме, що вона живе.

«Я мама шістьох чудових дітей. Троє з них дівчатка, які одного дня стануть дорослими жінками. І якщо є щось, чого я хочу їх навчити разом із Кріштіану, яким я безмежно пишаюся за цінності, які він передає як батько і як чоловік, то це те, що цінність людини ніколи не може залежати від зовнішності чи думки незнайомців. Та невелика частка позитивної психології, яку я щодня намагаюся їм подарувати, також допомагає й мені самій не збитися зі шляху в цьому світі, де так багато ілюзій. Іноді всім нам потрібно, щоб хтось нагадав, що насправді має значення», – написала Родрігес.

Джорджину Родрігес розкритикували у мережі через її фото у купальнику на яхті фото: Іnstagram.com/georginagio

Дружина футболіста зауважила, що подібні історії, коли її фігуру обговорюють, повторюються кожного літа. Вона також зауважила, що почувається добре та щасливою, маючи годину занять у спортзалі.

«І тоді я запитую себе… Де той стандарт? Хто вирішує, яке тіло є «правильним»? Невже ми й досі вважаємо, що щастя має певний розмір? Я тренуюся, бо це робить мене щасливою. Бо я справді люблю це. Бо ця година в спортзалі один із найкращих моментів мого дня. Вона дає мені здоров'я, душевний спокій, дисципліну, енергію та відчуття благополуччя. Це ніколи не було боротьбою за схуднення – це завжди був спосіб подбати про себе», – висловилася модель.

Джорджину Родрігес розкритикували у мережі через її фото у купальнику на яхті фото: Іnstagram.com/georginagio

Джорджина Родрігес пояснила, що любить своє тіло, яке дало можливість їй подарувати життя своїм дітям. Для неї успіх не полягає в тому, щоб відповідати вигаданим стандартам суспільства. «Для мене справжній успіх ніколи не полягав у тому, щоб відповідати стандарту, який ніхто навіть не знає, хто вигадав. Справжній успіх є в тому, щоб жити в мирі із собою. Бути поруч із людьми, яких я люблю. Насолоджуватися своєю родиною та друзями. Дбати про своє здоров'я. Сміятися. Вчитися. Жити», – резюмувала вона.

До слова, нападник саудівського «Аль-Насра» та збірної Португалії Кріштіану Роналду вкотре привернув увагу шанувальників, продемонструвавши частину своєї розкішної автомобільної колекції. 39-річний футболіст опублікував серію світлин із гаража, назвавши автівки «своїми іграшками».