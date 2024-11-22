Депутати пропонують різко підвищити виплати при народженні дитини

У парламенті два майже однакові законопроєкти

До Верховної Ради 6 листопада подано законопроєкт №12184 про збільшення допомоги при народженні дитини. При цьому у парламенті ще з березня цього року перебуває на розгляді практично аналогічний проєкт №11072. У чому між ними різниця – розібрався «Главком» у матеріалі «Третина мільйона за немовля! Хто більше?».

Законопроєкт №11072

Рівно через 10 років після останніх змін щодо виплат новонародженим, 11 березня 2024 року, 23 народні депутати внесли на розгляд до Верховної Ради законопроект №11072 «Про внесення змін до Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо розміру допомоги при народженні (усиновленні) дитини та встановлення державної допомоги по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку».

Автори №11072 пропонують знову прив'язати допомогу до дитячого прожиткового мінімуму, при цьому першій дитині платити більше, а другій, третій і так далі – менше.

«Якщо наш законопроєкт ухвалять, то допомога на першу дитину дорівнюватиме сумі, кратній 150 розмірам прожиткового мінімуму, на сьогодні це 385 тис. грн. Дотація на другу дитину кратна 100 розмірам прожиткового мінімуму – 256 тис. грн. На третю та кожну наступну дитину – 50 прожиткових мінімумів – 128 тис. грн. При цьому відразу при народженні дитини нарахують суму у 20-кратному розмірі мінімуму, а решта виплачуватиметься протягом наступних трьох років рівними частинами», – каже «Главкому» співавторка законопроєкту №11072 Юлія Яцик.

Цей документ пропонує внести зміни до чотирьох статей чинного закону. А фінансування, у разі ухвалення документа, потребує окремої статті видатків у бюджеті. Законопроект поки що на розгляді.

Законопроєкт №12184

6 листопада 2024 року 16 інших народних депутатів внесли на розгляд до парламенту альтернативний законопроєкт №12184 «Про внесення змін до статті 12 Закону «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» щодо покращення стану сімей з дітьми шляхом відновлення адекватного розміру допомоги при народженні дитини».

«Допомога при народженні першої та кожної наступної дитини призначається на суму, кратну 105 розмірам прожиткового мінімуму на дитину віком до 6 років. Наразі це 269 тис. грн. Перша одноразова виплата – 25 прожиткових мінімумів, а решта – протягом трьох років», – розповідає «Главкому» головний ініціатор законопроєкту Олексій Гончаренко.

У чинному законі передбачається змінити лише одну статтю, а додаткове фінансування, згідно з пояснювальною запискою, не вимагається: «Джерелами фінансування реалізації законопроєкту пропонується визначити доходи держави за рахунок оптимізації видатків державного бюджету».

Нагадаємо, у 2014 році виплати новонародженим «заморозили», залишивши їх на рівні 41280 грн (40 прожиткових мінімумів для дітей до шести років на той момент). А саму прив'язку до дитячого мінімуму скасували. Таким чином, нині розмір допомоги при народженні дитини, як і в 2014 році, становить 41280 грн. Перша виплата становить 10320 грн., а потім протягом 36 місяців виплачують по 860 грн.

До відома, 161,9 тис. дітей народилося в Україні за 2024 рік. Ці дані випливають із кількості бейбі-боксів та грошової компенсації вартості «пакунку малюка», яку отримали сім'ї.

Як повідомлялося, на одного новонародженого громадянина в Україні припадає троє померлих. Це співвідношення є одним з ключових показників демографічної кризи. Для порівняння, у доковідних у 2018-2020 роках на одну дитину припадало двоє померлих.