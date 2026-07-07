Роналду залишився без тренера в збірній після вильоту з Чемпіонату світу

Роберто Мартінес спілкується з журналістами після поразки від Іспанії

Роберто Мартінес: Без виграшу Чемпіонату світу немає сенсу продовжувати

Головний тренер збірної Португалії з футболу Роберто Мартінес оголосив про намір залишити посаду після вильоту з Чемпіонату світу 2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Португальці завершили мундіаль мінімальною поразкою від Іспанії (0:1) в 1/8 фіналу. Після матчу Мартінес повідомив, що не має наміру продовжувати свій контракт.

«Я вірю, що без виграшу Чемпіонату світу немає сенсу продовжувати. Рада федерації та президент тепер мають можливості обрати свого власного тренера. Президент завжди підтримував мою роботу, але контракт спливає сьогодні, тож немає що додати.

Це кінець циклу, і зараз важливо мати новий голос. Я заберу спогади з собою. Сподіваюся, що португальський народ також матиме добрі спогади від цих трьох з половиною років, які були одними з найкращих у всьому моєму житті», – заявив Мартінес.

Мартінес тренував збірну Португалії від початку 2023 року. За цей період команда провела під його керівництвом 45 матчів, у яких здобула 32 перемоги.

Єдиним трофеєм Мартінеса з Португалією залишається титул Ліги націй УЄФА 2024/25. На Чемпіонаті Європи 2024 команда завершила виступи у чвертьфіналі.

На наступний чемпіонат світу 2030 року Португалія кваліфікується автоматично як господарка турніру. У вересні збірна розпочне новий сезон Ліги націй, де потрапила до однієї групи дивізіону А з командами Норвегії, Данії та Вельсу.

Нагадаємо, збірна Бельгії провела блискучий матч проти господарів Чемпіонату світу 2026, США, здолавши їх з рахунком 1:4 у матчі 1/8 фіналу.