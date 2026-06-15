Басейн планують перетворити на парковку? Президент НОК звернувся до мера Чернівців

Гутцайт: Обурення викликають новини з Чернівців, де чашу 50-метрового басейну планують засипати заради облаштування парковки

Президент НОК Вадим Гутцайт звернувся до мера Чернівців Романа Клічука з закликом не допустити знищення басейну біля стадіону «Буковина». Про це інформує «Главком».

Заява Вадима Гутцайта

«Чергову страшну ніч пережила Україна. Росія знову завдала масованого удару по наших містах, руйнуючи житлові будинки, цивільну інфраструктуру та забираючи людські життя. Від початку повномасштабної війни ворог цілеспрямовано нищить і спортивні об’єкти по всій країні. Сотні арен, стадіонів, спортивних залів та басейнів уже пошкоджені або зруйновані.

Саме тому особливе обурення викликають новини з Чернівців, де чашу 50-метрового басейну планують засипати заради облаштування парковки.

У час, коли Україна гостро потребує спортивної інфраструктури, коли басейни є важливими місцями для реабілітації наших захисників і захисниць, для навчання дітей плаванню, для підготовки спортсменів найвищого рівня, такі рішення виглядають незрозумілими та неприпустимими.

Сьогодні, коли ворог щодня руйнує спортивні об’єкти ракетами та дронами, ми повинні робити все можливе, щоб зберегти кожен існуючий спортивний майданчик, кожен зал, кожен басейн, особливо в тих регіонах, де є можливість їх розвивати та використовувати на благо людей.

Закликаю міського голову Романа Клічука, місцеву владу, спортивну спільноту, громадські організації та всіх небайдужих громадян звернути увагу на цю ситуацію та не допустити знищення важливого спортивного об’єкта. Адже Чернівецька область сьогодні є одним із регіонів України, де в такий непростий час завдяки наявним можливостям можливо зберігати і розбудовувати спортивну інфраструктуру», – йдеться у заяві Гутцайта.

Позиція Буковини

«Наш клуб розпочав активну підготовку стадіону до стандартів Української Прем'єр-ліги. Прямо зараз ми повністю міняємо футбольне поле. Роботи масштабні, і щоб максимально пришвидшити процес та не блокувати технікою навколишні вулиці, ми тимчасово використали чашу колишнього басейну як майданчик для складання ґрунту. Розуміємо реакцію та емоції чернівчан у соцмережах, але хочемо заспокоїти громаду: земля ніяк не шкодить бетону, і за потреби її можна звідти повністю вивезти.

Проте давайте будемо відвертими: об'єкта під назвою «50-метровий басейн» не існує вже близько 17 років. Є офіційний експертно-технічний висновок: конструкція чаші повністю аварійна, бетон зруйнований, арматура згнила. Ця чаша вже ніколи не зможе тримати воду. Побудувати новий комплекс «з нуля» простіше й дешевше, ніж реанімувати цю небезпечну радянську руїну без підігріву.

ФК «Буковина» повністю підтримує ідею, що нашому місту потрібен новий сучасний басейн олімпійського зразка, і ми сподіваємося на його втілення в Чернівцях у майбутньому», – зазначається у зверненні «Буковини».

Нагадаємо, у Чернівцях розгорівся скандал навколо нової дитячої пісочниці, яку відкрили у Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка.