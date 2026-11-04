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Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс емоційно звернувся до їхньої доньки Скай

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Ексчоловік Еліни Світоліної Гаель Монфіс емоційно звернувся до їхньої доньки Скай
19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується
фото: Instagram

Гаель Монфіс сподівається, що його донька Скай колись зможе зіграти на турнірі у Парижі

Колишня шоста ракетка світу та ексчоловік першої ракетки України Еліни Світоліної Гаель Монфіс звернувся до доньки Скай під час церемонії з його вшанування на Мастерсі у Парижі. Про це повідомляє «Главком».

Звернення Гаеля Монфіса

«Моя маленька дівчинка Скай хотіла, щоб я обов'язково про неї розповів. Вона сказала мені: «Ти недостатньо про мене говориш, тату». А їй лише чотири роки! Так що, Скай, якщо ти мене бачиш, ось – я розповідаю про тебе. Можливо, ти побачиш це пізніше.

Вона сказала, що хоче бути чемпіонкою. Я спитав її: «Скай, а чемпіонкою з чого ти хочеш бути?» Вона сказала: «Я хочу бути чемпіонкою у всьому». Я сказав їй: «Все-таки доведеться вибрати». І перше, що вона сказала: «Я хотіла б бути чемпіонкою з розмов». А потім дуже швидко сказала: «Мені дуже хотілося б бути чемпіонкою з тенісу».

Я сказав їй: «Що ж, впевнений, у тебе будуть хороші дані». Тому я хотів би присвятити тобі цей останній турнір, останнє коло твого тата, Скай. Це було у Парижі, 3 листопада 2026 року.

Цікаво, що сьогодні рівно вісім років відтоді, як я почав стосунки з твоєю мамою, це дуже символічна дата для сім'ї. Тож, Скай, твій тато був тенісистом, він любив теніс. Я виріс у Парижі, у мене були чудові вболівальники, і я щиро сподіваюся, що одного разу ти зможеш грати тут, у Парижі», – сказав Монфіс під час церемонії.

Розлучення Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса: що відомо

За інформацією журналістів, наприкінці вересня, коли Еліна Світоліна вирушила до Китаю на турніри, вона телефоном повідомила Монфісу про своє рішення щодо розставання. Зазначається, що після цієї розмови француз утратив мотивацію продовжувати професійну кар’єру, а згодом офіційно сповістив Міжнародне агентство із забезпечення чесності в  тенісі (ITIA) про завершення кар’єри та був виключений із системи антидопінгового контролю для чинних  спортсменів.

Cезон 2026 року став останнім у кар’єрі 40-річного спортсмена. У жовтні Монфіс офіційно отримав статус гравця, який завершив виступи. Цю інформацію підтвердили в ITIA.

Про несподіваність такого рішення свідчить і попередній календар француза. Він планував провести прощальні матчі на турнірі в Ліоні та паризькому «Мастерсі», однак тепер ці виступи не відбудуться.

За даними L’Équipe,  спортсмен вирішив скасувати заплановані турніри, щоб не привертати зайвої уваги до особистого життя на тлі розриву стосунків з українською тенісисткою.

Нагадаємо, 19 жовтня 2026 року Світоліна повідомила, що їхній шлюб із Монфісом завершується. У відвертому дописі тенісистка зізналася, що війна в Україні глибоко вплинула на її емоційний стан.

Еліна розповіла про безсонні ночі, сумніви та відчуття, що вона поступово втрачає саму себе. Раніше спортсменка вже говорила, що мусила відійти від тенісу через емоційне виснаження. Тепер вона вирішила відвертіше розповісти про те, що переживала за межами корту.

За словами Світоліної, Гаель знав про її внутрішній біль і підтримував її у складні моменти. Вони намагалися пройти через цей період разом, однак із часом тенісистка зрозуміла, що для відновлення їй потрібно знайти шлях назад до себе – і в межах шлюбу зробити це вона не може.

Як повідомлялося, Еліна Світоліна зіткнулася з хейтом і сексистськими образами після розставання з Гаелем Монфісом.

Теги: Еліна Світоліна Ґаель Монфіс теніс

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