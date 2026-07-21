«Шахтар» веде перемовини з італійським клубом про перехід талановитого захисника – джерело

Алан Маттурро – нова трансферна ціль чемпіона України

Донецький «Шахтар» планує підсилитись у літнє міжсезоння захисником з європейського клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інсайдера Фабріціо Романо.

«Шахтар» продовжує активну роботу на трансферному ринку у пошуках підсилення перед стартом в чемпіонаті України та Лізі чемпіонів. Зокрема, «гірники» ведуть перемовини щодо переходу уругвайського захисника Алана Маттурро. Контракт 21-річного футболіста належить італійському «Дженоа», сторони обговорюють оренду з можливістю викупу.

Захисник розпочинав свою кар'єру у складі уругвайського «Дефенсора», грав на правах оренди за іспанський «Леванте». У футболці італійського клубу провів 24 матчі. В активі Маттурро – 11 ігор у за збірну Уругваю U-21 та один забитий гол. Трансферна вартість футболіста становить 4 мільйони євро, а його контракт спливає у червні 2028-го.

Нагадаємо, півзахисник «Шахтаря» Егіналду травмував плече на літніх зборах і вже переніс операцію. Після операції, яку зробили в Словенії, гравець «гірників» вже розпочав відновлення. Він пропустить решту зборів і старт сезону. У першому турі української Прем’єр-ліги 3 серпня «Шахтар» зіграє у гостях проти «Кудрівки».

Лівому вінгеру 21 рік, його трансферна вартість оцінюється у 5 млн євро. У минулому сезоні Егіналду забив дев'ять м'ячів та тричі асистував партнерам у 27 офіційних матчах за клуб.

До слова, донецький «Шахтар» офіційно оголосив про продовження контракту з гамбійським форвардом Мохамаду Канте. Донецький клуб і гамбійський форвард пролонгували співпрацю на 5 років – угоду розраховано до 30 червня 2031 року.