Воротар ПСЖ поскаржився на колишню дружину в Конституційний суд РФ

У березні 2025 року Матвій Сафонов одружився вдруге – з Мариною Кондратюк

У 2025 році Сафонов виплатив ексдружині борги за аліментами у розмірі 66 мільйонів рублів (приблизно $850 тисяч)

Російський воротар французького клубу «Парі Сен-Жермен» Матвій Сафонов подав скаргу до Конституційного суду РФ щодо розміру аліментів для його колишньої дружини. Про це повідомляє «Главком».

Сафонов був одружений з Анастасією Казачек у 2020-2021 роках. У 2021 році у пари народилася дочка Майя.

У 2025 році голкіпер виплатив ексдружині борги за аліментами у розмірі 66 мільйонів рублів (приблизно $850 тисяч).

Як повідомляє прес-служба Конституційного суду РФ, Матвій Сафонов поскаржився на порушення його конституційних прав пунктом 1 статті 81 Сімейного кодексу Російської Федерації (за відсутності угоди аліменти однієї дитини стягуються судом у розмірі однієї чверті доходу).

У березні 2025 року Матвій Сафонов одружився вдруге – з Мариною Кондратюк.

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планують негайно повертати російські команди на міжнародні турніри під егідою організацій.

Зазначається, що ФІФА та УЄФА не поспішають знімати санкції з Росії, оскільки розуміють, що команди з багатьох країн можуть бойкотувати матчі проти росіян.

ФІФА та УЄФА у 2022 році на невизначений термін усунули російські збірні та клуби від участі у турнірах під своєю егідою через війну РФ проти України.

Збірна Росії не змогла взяти участь у плейоф за право зіграти на Чемпіонаті світу 2022, пропустила Чемпіонат Європи 2024, Чемпіонат світу 2026 та кілька розіграшів Ліги націй.