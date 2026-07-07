Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»

Український хавбек перейшов у турецький клуб як вільний агент

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до турецького «Трабзонспору», у складі якого провів перше тренування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

У понеділок, 6 липня, розпочалася підготовка «Трабзонспору» до сезону 2026/27. На першому тренуванні під керівництвом головного тренера Фатіха Текке на поле вперше вийшли новачки команди. Серед них і український півзахисник Руслан Маліновський.

Маліновський у минулому сезоні захищав кольори італійського «Дженоа», у складі якого провів 35 матчів, забив шість м'ячів і віддав три результативні передачі.

Після завершення кампанії 2025/26 досвідчений 33-річний футболіст отримав статус вільного агента та приєднався до «Трабзонспору», підписавши контракт на три роки.

Крім Руслана Маліновського в «Трабзонспорі» грає ще один українець – Арсеній Батагов, який зараз він перебуває у лазареті команди через пошкодження коліна.

Нагадаємо, український вінгер турецького «Трабзонспора» та національної збірної Олександр Зубков офіційно змінив клубну прописку, ставши гравцем грецького АЕКа.

29-річний український півзахисник уклав із новим клубом довгострокову угоду на чотири роки, яка триватиме до літа 2030 року. За інформацією джерел, сума трансферу склала 4 мільйони євро. Також додатково передбачено бонусні виплати в розмірі 500 тисяч євро. Крім того, «Трабзонспор» зберіг за собою право на 10% від суми майбутнього перепродажу футболіста.

У сезоні 2025/26 Олександр Зубков продемонстрував солідну індивідуальну статистику, відігравши за «Трабзонспор» 37 поєдинків у всіх офіційних турнірах, у яких відзначився чотири забитими м'ячами та сімома результативними передачами. Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість хавбека у 6 мільйонів євро.