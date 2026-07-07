Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
google social img telegram social img facebook social img
Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»
Руслан Маліновський на першому тренуванні «Трабзонспору»
фото: Günebakış Haber

Український хавбек перейшов у турецький клуб як вільний агент

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський приєднався до турецького «Трабзонспору», у складі якого провів перше тренування. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на турецькі ЗМІ.

У понеділок, 6 липня, розпочалася підготовка «Трабзонспору» до сезону 2026/27. На першому тренуванні під керівництвом головного тренера Фатіха Текке на поле вперше вийшли новачки команди. Серед них і український півзахисник Руслан Маліновський.

Маліновський у минулому сезоні захищав кольори італійського «Дженоа», у складі якого провів 35 матчів, забив шість м'ячів і віддав три результативні передачі.

Після завершення кампанії 2025/26 досвідчений 33-річний футболіст отримав статус вільного агента та приєднався до «Трабзонспору», підписавши контракт на три роки.

Крім Руслана Маліновського в «Трабзонспорі» грає ще один українець – Арсеній Батагов, який зараз він перебуває у лазареті команди через пошкодження коліна.

Нагадаємо, український вінгер турецького «Трабзонспора» та національної збірної Олександр Зубков офіційно змінив клубну прописку, ставши гравцем грецького АЕКа.

29-річний український півзахисник уклав із новим клубом довгострокову угоду на чотири роки, яка триватиме до літа 2030 року. За інформацією джерел, сума трансферу склала 4 мільйони євро. Також додатково передбачено бонусні виплати в розмірі 500 тисяч євро. Крім того, «Трабзонспор» зберіг за собою право на 10% від суми майбутнього перепродажу футболіста.

У сезоні 2025/26 Олександр Зубков продемонстрував солідну індивідуальну статистику, відігравши за «Трабзонспор» 37 поєдинків у всіх офіційних турнірах, у яких відзначився чотири забитими м'ячами та сімома результативними передачами. Наразі авторитетний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість хавбека у 6 мільйонів євро.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Маліновський ФК «Трабзонспор» Арсеній Батагов

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Крістіан Еріксен втратив свідомість під час гри з Україною
Президент ФІФА побажав Еріксену якнайшвидшого одужання
8 червня, 09:25
Мануель Нойєр дивує футбольний світ своїм спортивним довголіттям
На Чемпіонаті світу 2026 вперше з 1954 року футболіст виявився старшим за тренера своєї команди
15 червня, 11:38
Сабрі Лямуші спілкується з журналістами після поразки від Швеції
На Чемпіонаті світу 2026 з футболу сталася перша тренерська відставка
15 червня, 15:26
Марсело Б'єлса має реноме «тренера-дивака»
«Я не модель». Тренер Уругваю відреагував на критику через фотосесію на Чемпіонаті світу
17 червня, 01:13
Михайло Мудрик заборгував компанії Феміса Сагірова
Мудрик опинився в епіцентрі гучного судового процесу: з українця вимагають 6 млн фунтів
18 червня, 15:23
Бельгійська збірна залишається без перемог на турнірі
Нова Зеландія – Бельгія. Прогноз і анонс на матч групового етапу Чемпіонату світу 2026 Реклама
26 червня, 16:50
Гаррі Кейн не покинув поле без забитого м'яча
Збірна Англії після перерви дотиснула Панаму та виграла групу Чемпіонату світу 2026
28 червня, 01:55
Аргентинська збірна виграла всі три поєдинки в групі J
Три з трьох. Збірна Аргентини перемогла Йорданію у групі Чемпіонату світу 2026
28 червня, 06:58
«Альбіселесте» продовжують перегони за титулом
Аргентина – Єгипет. Прогноз і анонс на матч 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 Реклама
Сьогодні, 09:15

Новини

Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»
Маліновський провів перше тренування в складі «Трабзонспору»
Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА
Шульга провів дебютну гру за «Голден Стейт» у Літній лізі НБА
Збірна Іспанії побила рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів без пропущених голів
Збірна Іспанії побила рекорд чемпіонатів світу за кількістю матчів без пропущених голів
Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Роналду зіграв останній матч на чемпіонатах світу і повторив антирекорд
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Тролінг Трампа і ФІФА? Збірна Бельгії зробила оригінальний допис у соцмережах після розгрому США
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу
Стали відомі три пари 1/4 фіналу Чемпіонату світу з футболу

Новини

Дощі з грозами накриють частину України: погода на 7 липня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американські війська зникли з Естонії напередодні саміту НАТО
5 липня, 23:30
«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
4 липня, 13:46
В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
3 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 2 липня 2026
2 липня, 05:59
В Україні спека, місцями дощитиме: погода на 1 липня 2026
1 липня, 05:59

Прес-релізи

Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
Топи ринку визначили головні орієнтири для маркетингу
5 червня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua