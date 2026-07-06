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«Шахтар» потролив збірну Бразилії після несподіваного вильоту з Чемпіонату світу

Святослав Василик
glavcom.ua
Святослав Василик
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«Шахтар» потролив збірну Бразилії після несподіваного вильоту з Чемпіонату світу
Карло Анчелотті засмучений поразкою Бразилії від збірної Норвегії
фото: Getty Images

«Гірники» дали пораду Карло Анчелотті

Донецький «Шахтар» прокоментував виліт збірної Бразилії з Чемпіонату світу 2026 з футболу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «гірників».

В матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026 збірна Бразилії поступилася Норвегії з рахунком 1:2.

На виліт «селесао» з мундіалю відреагувала пресслужба донецького «Шахтаря». У соціальній мережі Threads «гірники» написали: «Наступного разу кличте гравців «Шахтаря».

«Шахтар» потролив збірну Бразилії після несподіваного вильоту з Чемпіонату світу фото 1

Наразі у складі чемпіона України виступають 13 футболістів з бразильським громадянством.

Нагадаємо, головний тренер національної команди Бразилії Карло Анчелотті залишиться на посаді після поразки від Норвегії (1:2) у матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу 2026. Італійський фахівець поділився враженнями від виступу «селесао» на Кубку світу. Він переконаний, що бразильцям було до снаги переграти норвезьку збірну. Водночас Анчелотті не робить трагедії з поразки.

«Звісно, ми всі глибоко засмучені. Думаю, що до цього моменту ми мали не найвдаліший Чемпіонат світу, але сьогодні, вважаю, заслуговували на перемогу. Коли трапляються такі моменти, то поразку слід сприймати як початок нового етапу. Ми повинні й надалі прогресувати, шукати нові ідеї», – пояснив тренер.

Зачепив керманич пентакампеонів світу й питання власного майбутнього. Анчелотті не подаватиме у відставку. Він сповнений планів щодо повернення збірної Бразилії на вершину планети.

«Ця поразка – не кінець, а початок нового циклу. Загалом, вважаю, гра складалася на нашу користь. Ми мали чимало гольових моментів і в першому, і в другому таймах, поки рахунок був 0:0. Потім ми провели заміни, щоб додати команді свіжості та глибини складу, розраховуючи здобути перемогу», – резюмував Анчелотті.

Титулований італієць перед ЧС-2026 пролонгував контракт із Бразильською конфедерацією футболу. Він уклав договір до середини 2030 року. Анчелотті готуватиме «селесао» до Копа Америка-2028 та наступного Кубка світу.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» ЧС-2026 Карло Анчелотті

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