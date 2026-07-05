Юнацька збірна України з перемогою над Італією вийшла в півфінал Чемпіонату Європи

Українські юнаки без втрат пройшли в 1/2 фіналу

«Синьо-жовті» виграли всі поєдинки на груповому етапі змагань

Україна U-19 переграла юнацьку збірну Італії у фінальному турі групи B Чемпіонату Європи серед 19-річних. Про це повідомляє «Главком».

У дебюті гострішими були італійці. «Скуадра Адзурра» до екватору першого тайму встигла змарнувати два моменти. Спершу Елімогале з лінії штрафного пробив поруч зі стійкою, а потім Марелло зі штрафного поцілив у поперечину.

Підопічні Дмитра Михайленка грали обережно. Та на 30-й хвилині справжній шедевр оформив Оличенко. Хавбек мюнхенської «Баварії» протягнув м'яч через півполя, накрутив кількох суперників і відправив сферу в «дев'ятку»!

З початком другої половини італійські юнаки кинулися атакувати. Проте, шлях від контролю м'яча до справді гольових моментів для них виявився тривалим. Лише під завісу поєдинку Москоні з-за меж штрафного пробив повз ворота, в а наступній атаці Марченко впорався з двома ударами впродовж однієї атаки.

Могли подвоїти перевагу й «синьо-жовті». Однак, Богданов після прострілу пробив над воротами. А з пострілом Сикута метрів із десяти впорався голкіпер збірної Італії U-19.

Зрештою, команда Михайленка втримала мінімальну перемогу та фінішувала першою у групі. У півфіналі турніру Україна U-19 зустрінеться з німецькими однолітками. Матч відбудеться 8 липня.

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Чемпіонат Європи 2026. Група B

Україна U-19 – Італія U-19 – 1:0

Гол: Оличенко, 30

До слова, раніше збірна України поступилася Данії у незавершеному спарингу. Фактично матч тривав 65 хвилин. Хавбек данців Крістіан Еріксен втратив свідомість на полі.

Нагадаємо, Олександр Романчук і Геннадій Синчук дебютували в складі збірної України. Перший вийшов у старті та відіграв перший тайм проти Польщі. Натомість другий з'явився з лави запасних у середині другої половини.

