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Біженці зможуть отримати українське посвідчення водія ще в п’ятьох країнах Європи

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Біженці зможуть отримати українське посвідчення водія ще в п’ятьох країнах Європи
Оформити заявку на доставку посвідчення можна через Кабінет водія
фото з відкритих джерел

Українці обміняли вже понад 5 тис. водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки

Міжнародна доставка посвідчення водія з 11 березня стала доступна ще в п’ятьох країнах – Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

«Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг», – зазначив міністр.

Оформити заявку на доставку можна через Кабінет водія, в ньому авторизуватись та виконати такі дії:

  • вказати причину обміну посвідчення;
  • обрати міжнародну доставку;
  • ввести адресу отримання замовлення;
  • сплатити за послугу.

На сьогодні громадяни України обміняли понад 5 тис. водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

Послуга стала доступною у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії
Послуга стала доступною у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії
фото: Telegram/Ігор Клименко

Нагадаємо, до 31 березня українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік і отримати німецькі номери. Це стосуються українців, які перебувають у країні більше як рік. За керування автомобілем без реєстрації штрафуватимуть.

До слова, українським біженцям у Норвегії хочуть дозволити працювати водіями автобусів. Раніше для цього треба було прожити у країні мінімум чотири роки. Так влада сподівається закрити сотні вакансій у транспортній галузі.

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Теги: водій Ігор Клименко МВС Швеція Грузія Португалія

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