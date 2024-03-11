Біженці зможуть отримати українське посвідчення водія ще в п’ятьох країнах Європи

Оформити заявку на доставку посвідчення можна через Кабінет водія

Українці обміняли вже понад 5 тис. водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки

Міжнародна доставка посвідчення водія з 11 березня стала доступна ще в п’ятьох країнах – Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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«Майже п’ять місяців тому ми запустили цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи. Без бюрократії та черг», – зазначив міністр.

Оформити заявку на доставку можна через Кабінет водія, в ньому авторизуватись та виконати такі дії:

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вказати причину обміну посвідчення;

обрати міжнародну доставку;

ввести адресу отримання замовлення;

сплатити за послугу.

На сьогодні громадяни України обміняли понад 5 тис. водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

Послуга стала доступною у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії фото: Telegram/Ігор Клименко

Нагадаємо, до 31 березня українські біженці у Німеччині мають поставити свої автомобілі на облік і отримати німецькі номери. Це стосуються українців, які перебувають у країні більше як рік. За керування автомобілем без реєстрації штрафуватимуть.

До слова, українським біженцям у Норвегії хочуть дозволити працювати водіями автобусів. Раніше для цього треба було прожити у країні мінімум чотири роки. Так влада сподівається закрити сотні вакансій у транспортній галузі.