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Стало відомо, коли Угорщина ратифікує вступ Швеції до НАТО

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стало відомо, коли Угорщина ратифікує вступ Швеції до НАТО
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан схвалив угоду зі Стокгольмом в оборонній сфері для вступу Швеції до НАТО.
фото: Reuters

Швеція 2022 року після вторгнення Росії в Україну подала заявку на вступ до НАТО

Сьогодні, 26 лютого, в  угорському парламенті відбудеться голосування за ратифікацію членства Швеції до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Минулої п'ятниці до Угорщини приїжджав прем'єр-міністр Швеції Ульфа Крістерссон. Країни підписали угоду про постачання зброї.

Очікується, що вже сьогодні Угорщина може затвердити членство Швеції в НАТО.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що парламент країни має намір ратифікувати вступ Швеції у НАТО «на початку весняної сесії».  Орбан сказав, що суперечка Будапешта зі Стокгольмом «наближається до кінця».

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини мав зібратися для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проєкт закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Теги: НАТО Угорщина Швеція

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