Економ-пропозиція: який вигляд має найпростіший Volkswagen Golf 2024 (фото)

Хетчбек отримав сучасну мультимедійну систему, клімат-контроль та набір систем безпеки

Лінійку оновленого Volkswagen Golf 2024 розширили. В ЄС у продаж надійшла базова версія хетчбек. Її подробиці з’явилися на офіційному сайті німецького автовиробника.

Початковий Volkswagen Golf 2024 у Німеччині коштує від 28 330 євро за варіант із 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 116 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Крім того, можна обрати 2,0-літровий 115-сильний турбодизель (такий варіант коштує 31 930 євро).

Хетчбек оснащений сталевими дисками фото: Volkswagen

Хетчбек Volkswagen Golf у базовій версії має 15-дюймові сталеві диски із ковпаками, проте у нього світлодіодні фари, а дверні ручки пофарбовані.

У салоні встановлені віртуальний щиток приладів та сенсорний дисплей мультимедійної системи. До речі, тепер вона доповнена бездротовими Android Auto та Apple CarPlay.

Базова комплектація Volkswagen Golf – не така вже й бідна: безключовий доступ, клімат-контроль, датчик світла, бездротова зарядка для смартфонів. Крім того, є набір систем безпеки – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху та розпізнавання дорожніх знаків.

У салоні встановлено два дисплеї фото: Volkswagen

Примітно, що новий Volkswagen Golf в Україні дещо дешевший, але багатше оснащений (подібна базова комплектація в нас недоступна). Річ у тім, що у нього інший двигун – 1,4-літрова 150-сильна турбочетвірка стандарту Євро-5.